Municipalitatea va ajunge la zi cu avizele de toaletare a copacilor în câteva luni, având în vedere că a fost modificat circuitul de emitere a acestora, a estimat primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, conform Agerpres.

"Ani de zile am avut aşa-numite toaletări ce nu au fost supravegheate de nimeni şi care au dus la moartea a zeci de mii de copaci şi atunci, în sfârşit, ne uităm cu atenţie la toate avizele. (...) Uitatul acesta cu atenţie a dus la întârzieri mari în procedura de avizare şi, din punctul acesta de vedere, este justificată nemulţumirea primarilor de sector. Am reaşezat circuitul de avizare, am adus nişte oameni care să facă asta şi eu sper că în câteva luni să ajungem la zi", a declarat Nicuşor Dan, marţi, într-o conferinţă de presă.

În opinia sa, problema copacilor căzuţi va persista până când va fi realizat Registrul spaţiilor verzi.

"Până când o să ajungem să avem (...) acel registru al spaţiilor verzi, în care să avem o fişă pentru fiecare copac, este o chestiune de ani până când să ajungem să avem asta, în mod statistic o să cadă copaci. (...) Trec pe la mine toate litigiile pe care Primăria le are şi este un ritm constant de cetăţeni, să zicem unul pe lună, care se plânge că o ramură sau mai multe i-au avariat maşina", a explicat primarul general.

Dincolo de toaletare, însă, subiectul copacilor este unul care îl urmărește pe Nicușor Dan. Astfel, între acesta și edilul sectorului 6, Ciprian Ciucu, au apărut dispute în acest sens după ce acesta din urmă l-a acuzat pe primar că nu acordă un aviz de defrișare a circa 400 copaci pentru a permite lărgirea Drumului Valea Largă.

„Ne-am luat toate autorizațiile, toate avizele, am făcut exproprieri, am făcut studii de prefezabilitate, de fezabilitate, am vorbit cu cei de la Apa Nova, de la NetCity. Proiectul este autorizat cu toate utilitățile, cu canalizare, iluminat, două benzi pe sens și piste de biciclete. Acum, cei de la Apa Nova lucrează la apa-canal, dar nu mai putem înainta cu lucrările pentru că nu avem acest aviz de defrișare. Dacă nu primim acest aviz, vor fi nevoiți să oprească lucrările și să mute angajații pe alte șantiere Apa Nova. Este imperativ să nu oprim acest proiect”, a declarat Ciprian Ciucu la vremea respectivă.

Sursa foto: Pexels

Despre autor Luca Dinulescu este jurnalist, activând anterior pentru publicații precum Digi 24, Adevărul sau Academia Cațavencu. A desfășurat de asemenea o activitate publicistică constând în patru volume publicate, între acestea numărându-se proză, nuvele și benzi desenate. Este absolvent de Regie Film și a fost de asemenea posesor al bursei J.W.Fulbright pe scenaristică și regie de film. Mai multe articole scrise de Luca Dinulescu »

