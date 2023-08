[GALERIE FOTO] Cum arată conductele vechi din cauza cărora bucureștenii nu au apă caldă. Unele au peste jumătate de secol

Aproape jumătate din Capitală nu are apă caldă zilele acestea. Cauza sunt conductele vechi, pe care Primăria se grăbește să le înlocuiască. Cum mulți critică aceast decizie pe rețelele sociale (nu putem garanta că nu e vorba și de ”postaci” ai unor competitori ai lui Nicușor Dan), am adunat într-o galerie foto imagini chiar de la Termoenergetica cu conductele vechi de sub București.

Multe dintre conductele de apă caldă de sub Capitală pe care le puteți vedea în imagini datează dinainte de Revoluția din 1989. Potrivit Termoenergetica, cele de pe Magistrala 3 Sud au chiar 55 de ani. Două treimi dintre conducte sunt mai vechi de un sfert de secol

În total, în București sunt aproape 1.000 de kilometri de rețea primară de termoficare (adică rețeaua dintre CET-uri și punctele termice), iar primarul Nicușor Dan speră ca, până la sfârșitul mandatului său, să fie înlocuiți măcar 200 de kilometri.

Problema acestor conducte a fost neglijată în ultimele două decenii, astfel că s-a ajuns în situația actuală când, pe lângă avarii, primăria mai are și problema pierderilor uriașe din rețea. În 2020 și 2021, acestea au atins 37%, în 2022 au scăzut la 34%, iar anul acesta edilul speră ca pierderile să fie sub 30%. Însă pierderile din rețeaua de apă caldă erau la 25% încă din 2010, deci problema era cunoscută și de primarii dinainte. Practic, s-a ajuns să se piardă cam 2.500 de tone de apă pe oră.

În campania electorală, Nicușor Dan afirmase că, sub Gabriela Firea, se înlocuiau în jur 10 kilometri pe an, iar situația nu era mai bună nici sub Sorin Oprescu. La ora actuală, ritmul este de circa 50 de kilometri pe an. Problemele sunt mult mai mici la rețeaua secundară, cea dintre punctele termice și blocuri, unde reparațiile sunt și mult mai ușor de realizat.

Pe de altă parte, din cauza acestor lucrări și a avariilor, aproape jumătate dintre bucureștenii racordați la sistemul centralizat au ajuns să nu aibă apă caldă. Potrivit Termoenergetica, ei au la dispoziție informații prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum și prin aplicația Termoalert.

Sursa foto: Facebook / C.M. Termoenergetica București

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Radu Pircă a lucrat în presa scrisă, online, TV și radio la ProTV, Cotidianul, stirileprotv.ro, ProFM, Jurnalul și Cultura, printre altele. A ținut seminarii de istoria gândirii politice și istorie politică și a publicat articole de istorie în România și Franța. Este absolvent de Științe Politice, în cadrul SNSPA. Mai multe articole scrise de Radu Pircă »

Te-ar putea interesa și: