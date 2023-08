Predoiu, după cazul șoferului drogat: Nu vreau să dau un verdict acum asupra situației. Este esențială stoparea marilor dealeri

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a declarat că nu vrea să dea un verdict legat de responsabilitatea privind producerea tragediei cauzate de un șofer drogat, care a intrat într-un grup de pietoni și că va fi inițiată o anchetă care să investigheze întregul lanț de evenimente, subliniind că esențială este stoparea marilor dealeri de droguri.

Acesta a spus că este revoltat de ce s-a întâmplat în urma accidentului și a declarat război total drogurilor.

„În acest scop am dispus, în limita competențelor, un control complet care să fie efectuat de corpul de control al ministrului pentru a crea cardul juridic pentru a se desfășura experita pentru a investiga întregul lanț de evenimente. MAI va comunica transparent asupra acestei anchete. După finalizarea evaluărilor, ofițerii vor prezenta concluziile, iar în funcție de acestea și de judecata mea vor avea propuneri către cadrele componente” a declarat ministrul.

Potrivit lui Cătălin Predoiu, concluziile raportului vor fi făcute publice cu respectarea legislației.

„Pe de-altă parte, reiterez solicitarea formulată repetat către toate structurile de poliție și parchet, inclusiv structurile specializate: să abordeze energic, frontal și concret fenomenul traficului de droguri și crimei organizate. Unele cauze a traficului și consumului țin de educație, dar până la combaterea acesteia, se impune aplicarea celorlalte măsuri pentru a se opri această situație”, a mai spus acesta în cadrul unei conferințe de presă.

Ministrul de Interne a adăugat că sancționarea posesorilor și consumatorilor este importantă, dar elementul esențial este oprirea, inculparea, arestarea marilor dealeri, marilor lanțuri de crimă organizată, asta se face indiferent de complicități sau altceva ce se descoperă în jurul traficului de droguri.

„Acest lucru este o prioritate a ministerului, solicitat și de mine ca ministru. Există suficiente strategii pentru combaterea traficului de droguri, a corupției, a traficului de persoane. Trebuie intensificată acțiunea concretă din teren pentru a se combate toate aceste flageluri. Încă de acum două luni am cerut imediat operațiuni ferme de combaterea infracționalității. De asemenea, acum o lună de zile în cadrul întâlnirii cu șefii IGPR, am cerut alinierea palnurilor operative pentru stoparea flagelurilor menționate. Sunt deja în curs planuri pentru destructurarea acestor probleme” am mai spus Predoiu.

Șoferul fusese oprit de poliție și cu trei ore înainte de tragedia pe care a cauzat-o

Şeful Inspectoratului de poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, chestorul Constantin Glugă, a declarat că tânărul aflat drogat la volan care a omorât doi tineri şi a rănit alţi trei, în localitatea 2 Mai, fusese oprit în trafic de poliţişti cu circa trei ore înainte de producerea accidentului rutier şi dus la secţie unde, după ce a fost testat pentru alcool iar rezultatul a ieşit negativ, a fost lăsat să plece, relatează Agerpres.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia au informat luni, printr-un comunicat de presă, că şoferul drogat în vârstă de 19 ani, care a intrat cu autoturismul într-un grup de pietoni, la intrarea în localitatea 2 Mai, accident soldat cu doi morţi şi trei răniţi, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului.

Sursa foto: Agerpres

