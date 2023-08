Direcția Națională Anticorupție (DNA) transmite că există două dosare în derulare ca urmare a tragediei care a avut loc la Crevedia, după cele două explozii. În primul dosar, DNA investighează modul în care a fost dată autorizarea inițială, iar al doilea vizează lipsa de verificări a instituțiilor abilitate după momentul în care a fost retrasă autorizația de incendiu, practic de cand s-a închis pe hârtie autorizația stației GPL din Crevedia.

Iată comunicatul integral de la DNA:

„Ca răspuns la solicitările transmise de către reprezentanți ai mass media, Biroul de Informare și Relații Publice (n.red al DNA) este abilitat să vă comunice următoarele:

Pe rolul Direcției Naționale Anticorupție au fost înregistrate două dosare penale, formate în urma sesizărilor din oficiu, având ca obiect săvârșirea de către funcționari publici a unor presupuse infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în legătură cu autorizarea stației GPL din localitatea Crevedia, județul Dâmbovița, unde în cursul zilei de 26 august 2023 au avut loc două explozii.

Urmărirea penală se desfășoară cu privire la faptă („in rem”), prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat. Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidență penală.

Alte informații referitoare la stadiul anchetei nu pot fi puse la dispoziție în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 1, lit. e, din Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Având în vedere interesul major al opiniei publice, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare”, au anunțat reprezentanții DNA, potrivit unui comunicat de presă.

Reamintim că două explozii puternice au avut loc în comun Crevedia, din județul Dâmbovița, la o stație GPL aflată pe DN 1 A. Două persoane au decedat, iar alte 56 au fost rănite, printre care 10 persoane se află în stare gravă. Trei mii de locuitori din Crevedia, de pe o rază de 800 de metri au fost evacuați ca urmare a exploziei. Autoritățile au activat Mecanismul european de protecție civilă prin care s-a putut realiza transferul persoanelor rănite în străinătate. Primii pacienți care au suferit arsuri grave au fost deja transferați în Belgia și Italia.

