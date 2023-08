VIDEO | Stație GPL ilegală, demonată în Sectorul 5. Piedone: Eu nu vreau să mai trec iar printr-o tragedie ca la Colectiv

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, anunţă că a fost demontată staţia GPL amplasată fără autorizaţie de construire la mai puţin de 30 de metri de primărie şi în proximitatea autogării Filaret, relatează Agerpres.

"În 2021 am atras atenţia asupra pericolului pe care-l reprezintă staţiile GPL neautorizate! De atunci, încercăm să le scoatem din Sectorul 5! Conform legii este însă... foarte, foarte dificil! Noi, primăria, le putem desfiinţa doar dacă avem decizii judecătoreşti definitive în acest sens, pentru fiecare staţie în parte! Sau... dacă primim acceptul administratorilor/proprietarilor pentru desfinţarea acestor staţii! Astăzi, de exemplu, am beneficiat de înţelegere, iar staţia GPL amplasată fără autorizaţie de construire fix lângă Primăria Sectorului 5 şi autogara Filaret a fost demontată. Administratorul a înţeles mesajul meu de ieri! Şi-a luat rezervorul, restul aparaturii şi... a plecat", scrie primarul pe Facebook.

El îşi exprimă speranţa ca şi administratorii celorlalte 17 staţii GPL care funcţionează neautorizat în Sectorul 5 să procedeze la fel, "pentru siguranţa şi liniştea" cetăţenilor. Cristian Popescu Piedone subliniază că din cele 22 de staţii GPL din Sectorul 5, doar patru respectă legislaţia.

"Situaţia rămâne gravă! Din cele 22 de staţii GPL din Sectorul 5, doar... 4 respectă legislaţia! Restul... nu au autorizaţie de construire eliberată de Primăria Sectorului 5! Implicit... nu pot obţine niciun alt aviz care să le permită funcţionarea legală", menţionează edilul.

În urmă cu o zi, Primăria Sectorului 5 anunţa că a demarat ample controale la staţiile GPL, în urma cărora au fost aplicate nouă sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 12.200 lei.

Pe de altă parte, Cristian Popescu Piedone aprecia că este "inadmisibil" ca anumite instituţii să elibereze avize de funcţionare fără a verifica existenţa autorizaţiei de construire. În acest sens, sublinia că opt staţii de pe raza sectorului au fost sancţionate încă din 2021 pentru că nu aveau autorizaţie de construire, dar că acestea funcţionează în continuare.

"Instituţiile care au eliberat avize de funcţionare fără a cere şi verifica autorizaţia de construire sunt în culpă. Trebuie urgent modificată legislaţia, pentru a scăpa de aceste bombe cu ceas situate lângă blocuri, în parcări şi lângă sediile instituţiilor. Încă din 2021 am făcut controale la staţiile GPL de pe raza Sectorului 5 şi am amendat acele staţii care funcţionează ilegal. Am făcut toate demersurile legale şi i-am acţionat în instanţă pe cei care îşi desfăşoară activitatea ilegal, dar aceştia funcţionează în continuare, fără să le pese de viaţa oamenilor, în lipsa unei decizii din partea instanţei. Eu nu vreau să mai trec iar printr-o tragedie cum a fost cea de la Colectiv", declara primarul Sectorului 5.

Sursa foto: Captură video / Facebook - Cristian Popescu Piedone

