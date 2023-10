Românii din afara ţării ar trebui să ia în considerare România din punct de vedere investiţional, turistic, social, cu programe, pentru că sunt multe oportunităţi în ţară, a afirmat Dragoş Anastasiu - preşedinte Eurolines Group, la un eveniment de profil, scrie Agerpres.

El a menţionat că ţara noastră are nevoie şi de "o clasă politică căreia să-i pese mai mult".

"M-am întors din Germania şi e foarte bine că am făcut-o. Au trecut mulţi ani. Îi încurajez pe toţi românii din afară să se uite la România măcar, să ia în considerare România investiţional, turistic, social, cu programe, ş.a.m.d. pentru că sunt lucruri extraordinare, posibile aici în ţară. Am fost preşedintele Camerei de Comerţ Româno-Germane şi am spus de mii de ori: predictibilitate, predictibilitate, predictibilitate. Asta avem nevoie ca noi să ne dezvoltăm. Am stat mult şi m-am gândit, cred că noi, ăştia care am fost aici în ultimii 20 şi ceva de ani, am profitat de lipsa de predictibilitate. Foarte multe firme din Germania voiau să vină în România dar spuneau: este atât de impredictibil mediul ş.a.m.d. Şi le spuneam: asta este oportunitatea voastră, cu o singură condiţie: să vă asociaţi cu un român destoinic ca să înţeleagă modul în care lucrurile funcţionează aici. Şi o spun în continuare, avem multe oportunităţi aici - şi principala noastră comoară este diaspora. E cel mai mare necaz, dar şi cea mai mare comoară", a spus Dragoş Anastasiu, la evenimentul "Repatriot Summit 2023. Credem în România".

El consideră că românii au plecat pentru că n-au mai iubit să trăiască în ţara asta, nu pentru că n-au iubit România.

"Au trecut 30 şi ceva de ani. Când ne uităm în spate, ce sentiment avem? Eu am două tipuri de sentimente, cele pozitive care spun: totuşi, s-au întâmplat multe lucruri în ţara asta, am intrat în NATO, în Uniunea Europeană, ne-am dezvoltat, a crescut PIB-ul de foarte multe ori etc. Numai dacă suntem de rea-credinţă nu vedem ce s-a întâmplat în ţara asta dar, în acelaşi timp, avem şi un sentiment de frustrare. Eu am un sentiment de frustrare. De ce? Pentru că se putea mai bine, pentru că am ignorat fundaţia şi fundaţia se cheamă educaţie, apropo de resursa umană - şi pentru că am trăit într-o atmosferă de "what is need for me" (ce am nevoie acum n.r.), mindset-ul nostru a fost unul de foame: politicieni, oameni de afaceri, profesori, toată lumea s-a uitat la propriul stomac - şi nu e de blamat. A trebuit mai întâi să ne umplem stomacul propriu ca să putem să avem grijă şi păsare faţă de ceilalţi. Şi asta a condus la pierderea a multor milioane de români. Românii au plecat. De ce au plecat? Pentru că n-au mai iubit să trăiască în ţara asta. În general, când iubeşti, nu pleci. Nu că n-au iubit România, n-au mai iubit să trăiască în ţara asta şi au plecat. Este o nenorocire demografică", a adăugat Anastasiu.

Totodată, el a subliniat că este nevoie să fie schimbat contextul în aşa fel încât, în 2050, în special tinerii să iubească să trăiască în România.

"Ce facem? Avem două variante: ori politica ori să facem într-adevăr ceva să schimbăm ceea ce mulţi ani în România nu s-a putut schimba:

mentalitatea, modul în care vedem lucrurile, modul în care acţionăm, modul în care ne pasă şi asta se face prin a vorbi. Astăzi, iarăşi vorbim despre acest lucru, prin studii, să vedem cum să facem acest lucru şi prin acţiuni. Avem nevoie şi de o clasă politică căreia să-i pese mai mult - şi dacă vom reuşi să facem acest lucru, tinerii vor iubi să trăiască în ţara asta. Asta nu se poate fără diasporă. Diaspora este un pilon esenţial pentru a reuşi acest lucru.", a adăugat Dragoş Anastasiu.

Sursa foto: shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: