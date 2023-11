Luminițele de Crăciun ar trebui să fie aprinse în București pe 30 noiembrie 2023, conform primarului Nicușor Dan. Anul acesta, după mult timp, Capitala are instalații noi.

Luminițele de Crăciun din București, a căror instalare a demarat pe 8 noiembrie, vor fi aprinse pe 30 noiembrie. la ora 18:00. Tot atunci se deschide și târgul de Crăciun al Primăriei Generale, adică cel din Piața Constituției.

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a anunțat că administraţia locală a decis să aloce în acest an 5 milioane de lei pentru achiziţionarea şi închirierea echipamentelor destinate iluminatului festiv cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în urma solicitărilor venite din partea bucureştenilor.

El a menţionat că, în 2022, s-au cheltuit două milioane de lei în acest scop, în timp ce în anul 2019, în timpul fostei administraţii, au fost alocate 21 de milioane de lei.

"Anul trecut, am alocat puţin sub două milioane şi anul acesta alocăm cinci. În 2019 s-au alocat 21 de milioane. Bucureştenii ne-au cerut şi le răspundem. Am avut o perioadă în care am pus ce aveam prin depozite; montate de către Compania de Iluminat. În fiecare an ni s-a spus că nu este suficient şi anul acesta o să închiriem şi o să şi cumpărăm de suma aceasta, doar pe bulevardele mari", a precizat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă decizia are legătură cu faptul că anul viitor vor avea loc alegeri locale, edilul a replicat că şi-ar fi dorit să facă acest lucru şi mai devreme, dar nu au existat banii necesari.

Licitații pentru luminițe noi de Crăciun

Compania Municipală Iluminat Public a anunţat luni pe SEAP două licitaţii în vederea închirierii şi achiziţionării unor decoraţiuni care să asigure iluminatul festiv cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Este vorba despre un contract de închiriere în valoare de 3.352.000 lei şi unul de achiziţie în valoare de 1.999.500 lei.

Practic, sunt 577 de elemente: şiruri, plase şi traversări luminoase, precum şi figurine luminoase. Acestea sunt instalate pe bulevardele Magheru, Bălcescu, Aviatorilor, I. C. Brătianu, Constantin Prezan, pe Calea Victoriei, la rondul Charles de Gaulle şi în pieţele Romană şi Victoriei.

De asemenea, Primăria Capitalei cumpără 150 de perdele cu cel puţin 200 de leduri; 300 de figurine 3D, în formă de sferă/stea/fug de nea/candelabru; 550 de echipamente de tip perdea, cu cel puţin 550 de leduri; 220 de şiruri cu cel puţin 120 de leduri.

În 2020, 2021 și 2022, Primăria Municipiului București a folosit luminițele din anii trecuți, pentru a face economie Este vorba despre decorațiuni cumpărate în 2018, pentru aproximativ 6 milioane de lei. Montarea lor ar mai costa un milion, potrivit lui Nicușor Dan. Ca urmare, este primul an din mandatul său când se folosesc luminițe noi.

Când se deschide târgul de Crăciun din București

În contextul în care ministrul de Finanţe, Marcel Boloş, le-a cerut primarilor să evite cheltuielile excesive în luna decembrie, Nicuşor Dan a menţionat că municipalitatea se va conforma, dacă va fi emisă o astfel de ordonanţă de urgenţă. Nu a fost însă cazul, așa că în seara de 30 noiembrie se deschide și târgul de Crăciun din București. Târgul de Crăciun din Piața Constituției va fi deschis zilnic, de luni până vineri, între orele 12:00 - 22:00, iar sâmbăta şi duminica de la 10:00 la 22:00.

Biroul de presă al PMB a precizat că sumele aferente organizării "Târgului de Crăciun Bucureşti - Bucharest Christmas Market", în perioada 30 noiembrie - 26 decembrie, în Piaţa Constituţiei, vor totaliza 7,5 milioane lei. Din această sumă, 4,5 milioane lei provin din subvenţia finanţată de la bugetul local, aprobată de CGMB pe 9 octombrie. Restul de 3 milioane de lei reprezintă venituri proprii ale CREART pe care le realizează în cadrul evenimentului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Sursa foto: Nicușor Dan/ Facebook

