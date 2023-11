1 decembrie 2023 | Români de care nu știai, dar care ne reprezintă cu succes peste hotare

De 1 decembrie, wall-street.ro celebrează românii de pretutindeni, care și-au făcut un nume peste hotare și care reprezintă cu succes România, în țara în care se află. De la oameni de afaceri, artiști, profesori, cu toții duc excelența, bunele practici și ambiția în afara granițelor României și ne fac să ne simțim mândri că suntem români, chiar dacă nu o spunem prea des.

Pe lângă Daniel Dines sau Anastasia Soare, sunt mulți alți români care ne reprezintă cu succes peste hotare, chiar dacă numele lor nu fac înconjurul planetei. În afara granițelor noastre regăsim numeroși executivi care au testat cu degetele piețe extrem de îndepărtate de România, pe care mulți le-ar numi „exotice” și până la profesori, cercetători, arhitecți și artiști plastici sau muzicieni. Ce au toți în comun? Desigur, munca, pasiunea și perseverența.

Ion Stoica

Ion Stoica este poate mai puțin vizibil în peisajul de business românesc, însă este un nume de referință în Silicon Valley. În prezent, Ion Stoica este profesor la University of California, Berkeley, unde face cercetări despre cloud computing și sisteme informatice în rețea. Studiile postuniversitare și le-a completat cu un doctorat în Filosofie, la Carnegie Mellon University.

Sursa foto: LinkedIn / Ion Stoica

Activitatea sa antreprenorială este cel puțin la fel de vastă pe cât este cea academică și asta pentru că Ion Stoica, alături de Matei Zaharia au înființat compania de tehnologie Databricks, în care au investit giganții Microsoft și Amazon. Anyscale (2019) și Conviva Networks (2006) sunt tot companii pe care IT-istul româno-american le-a confondat, conform people.eecs.berkeley.edu.

Matei Zaharia

Matei Zaharia este destul de puțin cunoscut pe radarul social și de business din România și asta pentru că a emigrat încă de când era copil, cu familia, în SUA. Așa să se face că pregătirea sa academică tot peste Ocean a urmat-o, iar pasiunea sa pentru informatică i-a adus mai târziu și o carieră universitară solidă.

Sursa foto: LinkedIn / Matei Zaharia

La doi ani după ce și-a terminat doctoratul în informatică la UC Berkley, Matei Zaharia a devenit asistent universitar la Maassachusetts Institute of Technology (MIT), potrivit paginii sale de LinkedIn. Matei Zaharia este profesor asociat la Stanford University și lucrează la sisteme informatice și învățare automată.

Anca Drăgan

Anca Drăgan este profesor asociat la Departamentul EECS de la UC Berkeley, SUA, una dintre cele mai importante secții de informatică din întreaga lume, care se concentrează pe lucrul la algoritmi pentru interacțiunea om-robot. Alături de colegii săi lucrează la diferite aplicații, de la roboți de asistență, roboți pentru companiile de producție și până la mașini autonome.

Sursa foto: Revista Cariere

Dana Spinanţ

Comisia Europeană a numit-o pe Dana Spinanţ directoare generală a Direcţiei Generale pentru Comunicare a Comisiei Europene (DG COMM), care devine astfel primul român ce deţine o astfel de funcţie. Românca are o experienţă profesională de 30 de ani, între care aproape 14 la Comisie Europeană şi șase ani în diverse roluri manageriale în domeniul comunicării politice.

Dana Spinanţ a deţinut până acum poziţia de director general interimar la DG COMM, unde a mai ocupat în trecut şi funcţia de director pentru comunicare politică. De asemenea, Dana Spinanţ a fost adjuncta purtătorului de cuvânt şef al Comisiei Europene între decembrie 2019 şi octombrie 2023, conform comunicatului CE.

Sursa foto: Facebook/ Siegrfied Muresan

Răzvan Dirațian și Angela Crețu

Angela Crețu este CEO-ul Avon la nivel global și poate unul cei mai vizibili executivi ai companiei de-a lungul timpului. Românca a condus în trecut operațiunile Avon Africa, Orientul Mijlociu, Turcia, iar ulterior a fost Vicepreședinte Avon în Europa Centrală.

Sursa foto: Avon

Răzvan Dirațian deține, de asemenea, o vastă experiență în cadrul Avon la nivel global. Acesta a fost numit în septembrie 2022 în funcţia de managing director pentru regiunea APAC (Asia-Pacific) în cadrul Avon, după ce anterior a fost general manager pentru Avon Filipine.



Sursa foto: LinkedIn/ Răzvan Dirațian

Dan Teodosiu

Recent, Revolut l-a numit în Consiliul de Administrație al grupului, ca director neexecutiv pe Dan Teodosiu, manager cu peste 30 de ani de experiență în construirea și coordonarea de echipe în domeniul cercetării și al ingineriei, precum și în dezvoltarea de platforme și infrastructuri scalabile care asigură servicii pentru miliarde de clienți. Dan a deținut roluri de conducere în companii de tehnologie precum Google (Paris), Microsoft (Redmond și Dublin) sau HP Labs (Palo Alto).

Sursa foto: Revolut

Tot în ultima parte a acestui an, Revolut a mai numit un român pe postul de director financiar interimar. Este vorba de Victor Stîngă, care s-a alăturat în cadrul fintech-ului în 2018, pe postul de CEO Office, ca mai apoi să treacă pe următoarele posturi: Operating Partner, Head of Finance & Strategy și Partner, înainte de a fi numit director financiar interimar.

Eugen Berlo

Genu Berlo este un artist româno-american, care trăiește și lucrează la New York, dar și la București. S-a născut la București în 1975 și a studiat arte plastice la Fashion Institute of Technology și NYC, dar și arhitectură și matematică la București. Timp de peste un deceniu a lucrat ca arhitect pentru firme de arhitectură din New York, inclusiv Skidmore, Owings și Merrill, potrivit https://berlo.net/biography.

Cristian-Nicolae Gașpar

Cristian-Nicolae Gașpar este prof.dr. Lector în departamentul de Studii Medievale, Universitatea Central Europeană PU din Viena. De asemenea, este instructor de limbi antice (latina și greacă), în Departamentul de Studii Medievale, dar și la Universitatea Central Europeană din Budapesta, dar și Membru al Școlii Doctorale de Studii Istorice și Interdisciplinare, din cadrul CEU.

Ioanida Costache

Ioanida Costache este violonist, videograf și cercetător. Este originară din Milwaukie, Oregon, unde părinții ei au aterizat după ce au emigrat din București, România. În prezent, este profesor asistent de etnomuzicologie la Universitatea Stanford. Cercetările sale explorează aspecte legate de rasă și etnie, performanță/construcția identității, memorie culturală, traume și istorie, așa cum se intersectează acestea în tradițiile muzical-orale ale romilor. De la cântecele Holocaustului până la muzica populară din perioada comunistă, munca ei demonstrează că muzica este profund implicată în proiectul de vindecare culturală, potrivit ioanida.com.

Teodor Nițu

Teodor Nițu este profesor de fizică la Seisen International School, în Tokyo, Japonia. Are un Master în Fizică Quantică (Optică și Spectrometrie), Diplomă de Post Graduate în Educație – PGDE și de Profesor Calificat – QTS (Qualified Teacher Status).

Aura Imbarus

Aura Imbarus este profesor de limba engleză, în California, Statele Unite ale Americii, însă a adus numeroase contribuții cu munca sa în jurnalism, cercetare și în educație. Aura este speaker motivațional și are și un master în studii americane și britanice și un doctorat în științe umaniste mondiale. Ea este hipnoterapeut clinic autorizat, după ce s-a antrenat cu Dr. Brian Weiss și Dr. Wanita Holmes.

Sursa foto: Andra Imbarus

Aura Imbarus a scris două cărți. Pentru una dintre ele, „Out of The Transylvania Night”, în care își povestește memoriile din Transilvania, a fost nominalizată la premiul Pulitzer.

Sursa foto: Shutterstock

