Adina Vălean, Comisarul European pentru Transporturi a transmis că la nivelul UE, se dorește ca toate capitalele europene să fie conectate prin trenuri de mare viteză, ceea ce ar putea însemna și că București ar putea fi legat de Cluj printr-un astfel de tren și unde călătoria nu va dura mai mult de opt ore ca acum.

Oficialul de la Bruxelles a vorbit despre un proiect de cale ferată pe ruta București - Brașov, unde va fi construit un tunel de 10 kilometri prin care vor putea trece și trenurile de mare viteză. Adina Vălean speră să existe un tren de mare viteză și pe ruta București – Cluj pentru ca românii să se deplaseze mai rapid în acea parte a țării.

„Eu sper să existe un tren de mare viteză București-Cluj. Ia timp. Dar, întotdeauna când plănuim infrastructură, și este un lucru la care eu am insistat atunci când am lucrat împreună cu România pe proiecte de infrastructură mare cu finanțare din fondurile europene de infrastructură - de exemplu e un tunel Predeal-Brașov – am spus «nu puneți tunelul acela atât de scurt». Ar rezolva o problemă acum, dar nu va permite în viitor un tren de mare viteză pe acolo. De comun acord cu experții noștri s-a ajuns la o formulă astfel încât atunci când îl facem el să fie deja pregătit pentru investiția următoare în linia de mare viteză București-Cluj”, a declarat Adina Vălean, la Digi24.

