Romsilva: Toate pădurile aflate în grija statului sunt „certificate”. Ce înseamnă asta pentru cei care defrișează ilegal

Toate pădurile statului aflate în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor (RNP) - Romsilva sunt certificate, începând cu luna decembrie, iar acest lucru reprezintă o garanţie că pădurile sunt gestionate durabil şi că lemnul pus pe piaţă are provenienţa legală, a anunţat directorul general al Romsilva, Daniel Nicolăescu, conform Agerpres.

"În luna decembrie a anului trecut v-am informat despre iniţiativa şi intenţia Romsilva ca în anul 2023 toate pădurile pădurile proprietatea publică a statului să fie certificate. La acea dată, 80% din pădurile proprietatea publică a statului erau certificate FSC (Forest Stewardship Council). Vă aduc la cunoştinţă că ne-am îndeplinit acest obiectiv. În prezent, Romsilva are certificate toate pădurile proprietatea publică a statului, 80% sunt certificate FSC, iar 20% pe sistem PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification", a subliniat Nicolăescu.

Acesta a precizat că Romsilva a obţinut recent certificarea managementului forestier în sistemul PEFC pentru aproape 600.000 de hectare fond forestier proprietatea publică a statului aflate în administrarea a 80 de ocoale silvice de stat din cadrul a 18 direcţii silvice.

"Certificarea managementului forestier în sistemul PEFC a avut loc după ce în ultimele şase luni s-au desfăşurat mai multe misiuni de audit efectuate de către un prestigios organism de certificare din Marea Britanie. Astfel, începând cu luna decembrie a acestui an, întregul fond forestier proprietatea publică a statului beneficiază de certificarea managementului forestier în cele două standardele consacrate la nivel internaţional", a menţionat şeful Romsilva, într-o întâlnire cu presa.

Regia a reînnoit în primăvara acestui acestui an certificarea managementului forestier în standardul internaţional FSC pentru 2,51 milioane de hectare, administrate de către 233 de ocoale silvice de stat, adică peste 80% din totalul pădurilor proprietatea publică a statului.

"Certificarea managementului forestier, în standardele FSC şi PEFC, reprezintă garanţia că pădurile respective sunt gestionate durabil, conform celor mai stricte standarde şi norme internaţionale din silvicultură, şi că lemnul pus pe piaţă are provenienţa certă şi legală. Respectarea standardelor managementului forestier este verificată anual prin misiuni de audit în teren, efectuate de specialiştii unui organism de certificare", a explicat Nicolăescu.

Pădurile vor trebui recertificate la un interval de 5 ani, însă vizitele de verificare se efectuează anual pentru fiecare certificat deţinut, Romsilva având în prezent 7 certificate FSC. Reprezentanţii Romsilva au menţionat că nu s-au retras niciodată certificate de atestare în urma verificărilor, iar suprafaţa a crescut constant.

Primele demersuri pentru certificarea managementului forestier la standarde internaţionale au fost iniţiate de către Romsilva în anul 2002, când au fost certificate primele 30.000 de hectare fond forestier proprietatea publică a statului.

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva administrează 3,13 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului, circa 48% din pădurile ţării, şi asigură servicii silvice pentru circa un milion hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate. De asemenea, Romsilva administrează 22 de parcuri naţionale şi naţionale, precum şi 12 herghelii de stat.

