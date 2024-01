Meteo: Precizări ANM. Cum va fi vremea în perioada următoare

Regimul termic va înregistra o creştere în decursul următoarelor două săptămâni (29 ianuarie - 11 februarie), iar temperaturile maxime vor atinge valori de 14-15 grade, în Oltenia, Dobrogea, Banat şi Muntenia, însă probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor rămâne ridicată pe întreg intervalul de prognoză, reiese din estimările Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), publicate luni.

În Banat, în primele două zile ale intervalului se vor înregistra valori termice diurne apropiate de normalul climatologic, respectiv o medie de 3 - 5 grade, ulterior se va încălzi uşor, astfel în ultima zi din ianuarie şi în primele două zile din februarie sunt prognozate maxime de 7 - 8 grade. O perioadă caldă este estimată începând din 3 februarie, când media zilnică a temperaturilor maxime va fi în general peste 10 grade, cu posibile valori de 14 - 15 grade, în zilele de 4, 5 şi 6 februarie. Nopţile vor fi reci până la finalul lunii ianuarie, cu o medie regională a acestora între -6 şi -4 grade, însă pentru prima decadă a lunii februarie sunt prognozate valori în general pozitive, cuprinse între 0 şi 4 grade. Prognoza indică o probabilitate ridicată pentru precipitaţii în 2 şi 3 februarie şi în perioada 7 - 11 februarie, conform Agerpres.ro.



În Crişana, până în 2 februarie valorile termice vor fi apropiate de normalul climatologic, respectiv o medie a temperaturilor maxime de 3 - 6 grade şi de la -6 la -4 grade pentru cele minime. O perioada caldă este estimată începând cu 3 februarie, când media zilnică a temperaturilor maxime va fi în general de 8 - 11 grade, iar a celor minime va fi cuprinsă între 0 şi 4 grade. Se vor semnala precipitaţii începând cu seara zilei de 1 februarie, dar şi pe 2 şi 3 februarie, iar cu o probabilitate ridicată şi în perioada 7 - 11 februarie.



În Transilvania, în această săptămână, până pe data de 2 februarie, la nivelul acestei regiuni sunt prognozate maxime termice de 2 - 5 grade şi minime în general cuprinse între -10 şi -6 grade, cu valori mai scăzute în zonele depresionare. După acest interval şi până la finalul primei decade a lunii februarie, valorile termice vor fi mai ridicate decât în mod obişnuit în această perioadă, respectiv o media zilnică a temperaturilor maxime ce va oscila între 7 şi 10 grade şi minime în jurul a zero grade. Precipitaţii se vor semnala începând din seara zilei de 1 februarie, dar şi pe 2, 3 şi posibil pe 4 februarie, iar cu o probabilitate ridicată şi în perioada 7 - 11 februarie.



În Maramureş, până vineri, 2 februarie, vremea va fi normală sub aspect termic, cu o medie a temperaturilor maxime de 3 - 4 grade şi minime în general de până la -7 grade. Va urma o perioadă caldă, între 3 şi 7 februarie, când media zilnică a temperaturilor maxime se va apropia de 10 grade, iar minimele, în general pozitive, vor avea o medie de 2 - 4 grade. Ulterior, până la finalul primei decade, datele actuale indică menţinerea unor temperaturi peste normalul climatologic (maxime de 6 - 8 grade şi minime între -2 şi 0 grade). Începând cu după-amiaza zilei de 1 februarie, se vor semnala precipitaţii, dar şi pe 2, 3, posibil 4 februarie, iar cu o probabilitate ridicată şi în perioada 6 - 11 februarie.



În Moldova, pornind de la medii în jurul a un grad în prima zi a intervalului, maximele vor creşte treptat până spre 8 grade în primele două zile din februarie, apoi încălzirea va fi semnificativă până la 12 grade, valoare ce va fi specifică pentru intervalul 4 - 6 februarie. După acest interval, valorile termice diurne vor fi mai scăzute, spre o valoare zilnică estimată la 7 - 8 grade. Evoluţia va fi asemănătoare şi pentru temperaturile minime, care vor caracteriza o vreme rece în primele nopţi, cu o medie de la -6 la -4 grade, apoi în perioada 3 - 7 februarie preponderente vor fi temperaturile pozitive (minime de 2 - 4 grade), iar spre finalul intervalului acestea se vor situa în jurul valorii de zero grade. Temporar, vor fi precipitaţii în 2 şi 3 februarie, şi cu o probabilitate în creştere după 7 februarie.



În Dobrogea, media maximelor va creşte de la două grade, până spre 12 - 14 grade, prognozate pentru intervalul 3 - 7 februarie, valori ce se vor situa cu mult peste normalul climatologic al acestor zile. Valorile termice se vor menţine ridicate şi după acest interval (maxime în general de peste 10 grade). Nopţile vor fi reci până la finalul lunii ianuarie, cu o medie regională a acestora cuprinsă între -5 şi -2 grade, însă pentru prima decadă a lunii februarie sunt prognozate valori termice pozitive, între 2 şi 5 grade. Sunt posibile precipitaţii slabe în jurul datei de 2 februarie şi cu o probabilitate în creştere după 8 februarie.



În Muntenia, în primele două zile ale intervalului, media regională a temperaturilor maxime va fi în jurul a 3 grade şi va creşte la 6 - 9 grade, în zilele de 31 ianuarie, 1 şi 2 februarie. Încălzirea va fi semnificativă în perioada 3 - 7 februarie, când maximele vor fi cu mult peste normalul climatologic, la o medie regională de 12 - 15 grade, apoi este posibilă o scădere uşoară spre valori în jurul a 10 grade. Nopţile vor fi reci până la finalul lunii ianuarie, cu o medie regională a temperaturilor minime de până la -7 grade, însă pentru prima decadă a lunii februarie sunt prognozate valori termice pozitive, cuprinse între 0 şi 3 grade. Vor fi posibile precipitaţii slabe în jurul datei de 2 februarie, iar cu o probabilitate în creştere şi după 8 februarie.



În Oltenia, luni şi marţi, media temperaturilor maxime va fi de 4 - 7 grade şi va creşte la 10 grade, în zilele de 1 şi 2 februarie, iar în perioada 3 - 7 februarie, încălzirea va fi semnificativă, când maximele vor fi cu mult peste normalul climatologic, spre o medie estimată la 12 - 15 grade. După acest interval, este posibilă o scădere uşoară a regimului termic spre 10 grade. Nopţile vor fi reci până la finalul lunii ianuarie, cu o medie a temperaturilor minime între -7 şi -3 grade, însă pentru prima decadă a lunii februarie sunt prognozate valori termice pozitive, cuprinse între zero şi 3 grade. Sunt posibile precipitaţii slabe în jurul datei de 2 februarie, precum şi cu o probabilitatea în creştere după ziua de 8 februarie.



La munte, în prima zi, vremea va fi rece, cu maxime termice în medie de -4 grade, apoi se va încălzi, astfel că, pe 31 ianuarie, se va ajunge la 4 grade. Aceste alternanţe se vor menţine şi în restul intervalului de prognoză, iar temperaturile maxime vor oscila între -2 şi 4 grade. Nopţile vor fi geroase la începutul intervalului, după care valorile termice vor fi în creştere, chiar semnificativă, în perioada 4 - 7 februarie, când media temperaturilor minime se va apropia de zero grade. Precipitaţii se vor semnala începând din după-amiaza zilei de 1 februarie, dar şi pe 2, 3 şi, posibil, pe 4 februarie, iar cu o probabilitate ridicată în perioada 6 - 11 februarie.

Sursa foto: shutterstock.com

