Ciolacu se gândește la scutirea de la impozit a pensiilor sub 3.000 de lei

Premierul Marcel Ciolacu, preşedinte al PSD, a declarat că aşteaptă de la ministrul de Finanţe ca, în zilele următoare, să îi prezinte impactul bugetar privind neimpozitarea pensiilor până la 3.000 de lei.

În condiţiile în care a cerut, în debutul şedinţei de Guvern, impactul bugetar pentru neimpozitarea pensiilor până la 3.000 de lei, şeful Executivului a fost întrebat, într-o conferinţă de presă, dacă îşi permite statul să plătească două miliarde în plus, anul acesta, Marcel Ciolacu arătând că aşteaptă un răspuns de la ministrul Finanţelor.



"Aştept de la ministrul Finanţelor, cum este normal. Nu vreau să iau o decizie politică. Dacă mă întrebaţi de decizie politică, decizia mea politică este să scutim până la 3.000 de lei şi e îndreptăţită, ţinând cont de scumpiri şi de scăderea nivelului de trai. Dar este normal, dacă mă respect ca şi prim-ministru, membri ai Guvernului, este normal să îl întreb pe ministrul de Finanţe, indiferent dacă e de la PSD sau PNL", a explicat Ciolacu.



El a menţionat că încă nu a vorbit cu ministrul Finanţelor, "pentru că are o situaţie specială astăzi".



"O să vorbesc cu domnul ministru, dar eu vă spun ce consider eu şi colegii mei că trebuie făcută această scutire, lucru pe care l-am şi spus în şedinţa de Guvern doamnei secretar de stat, care să îmi pregătească, împreună cu doamna ministră a Muncii, ordonanţa pentru scutirea de impozit între 2.000 şi 3.000 de lei", a adăugat premierul.



Referitor la schema plafonării preţului la energie, întrebat la ce ne putem aştepta, Marcel Ciolacu a arătat că mai multe detalii vor fi date în curând de către ministrul Energiei şi de vicepremierul Marian Neacşu.



"Acum avem preţul prins, e mult, mult prea mare faţă de piaţă. De asta, câteodată, am aşa un gust amar. Vedem că fermierii se plâng că grâul este mult prea ieftin, că porumbul s-a ieftinit, vedem că energia s-a ieftinit, vedem că gazele s-au ieftinit, de ce continuă creşteri de preţuri pe anumite zone? Cred că sunt îndreptăţit, ca prim-ministru, să pun această întrebare şi să iau măsuri ca acest lucru să nu se întâmple. De aceea am şi vrut dialogul cu reprezentanţii retailerilor, să găsim, să convenim totuşi ceva funcţional, nu prin ordonanţă de urgenţă. Bine, ca să nu spunem, că am înţeles că acum se scumpeşte, ştim şi cât va fi carnea de miel de Paşte şi cât de mult se vor scumpi ouăle. Dacă aveţi o formulă specială, vă rog să mi-o spuneţi şi mie, măcar să mă raportez şi eu la ea", a adăugat liderul PSD.

Sursa foto: Shutterstock / Mircea Moira

