Marele premiul de la Joker, de peste 5,86 milioane de euro, a fost câștigat

Marele premiu la Joker, în valoare de peste 5,86 milioane de euro, a fost câştigat în această seară cu un bilet jucat la Cluj-Napoca şi care a costat 20,5 lei, informează Loteria Română, citată de Agerpres.

"La tragerea Joker de astăzi, 14 martie 2024, s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 29.133.971,54 lei (peste 5,86 milioane de euro).

Biletul norocos a fost jucat la agenţia 12-021 din Cluj-Napoca şi a fost completat cu trei variante la Joker şi o variantă la Noroc Plus, preţul acestuia fiind de 20,5 lei", precizează compania printr-un comunicat.



Pe lângă premiul de categoria I, posesorul biletului norocos a câştigat şi două premii de categoria a II-a, în valoare de 111.943,19 lei (peste 22.500 de euro) fiecare.



Acesta este primul câştig de categoria I obţinut în acest an la Joker.



Ultima dată, premiul de categoria I la Joker s-a câştigat în 26 februarie 2023 şi a fost în valoare de 19,65 milioane de lei.



Conform Regulamentului privind organizarea şi administrarea jocurilor de tip loto tradiţional, câştigătorul are la dispoziţie 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-şi revendica câştigul.

Sursa foto: Agerpres

