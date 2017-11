Romanii care traiesc in strainatate, dar care vor sa isi deschisa o afacere acasa, se pot inscrie in programul Diaspora StartUp. Trei proiecte pot beneficia de o finantare nerambursabila de pana la 40.000 de euro.

Fundatia CAESAR a anuntat lansarea inscrierilor pentru trei proiecte "Diaspora StartUp", finantate din fonduri europene disponibile prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 3 'Locuri de munca pentru toti'. Fiecare proiect castigator va beneficia de o finantare nerambursabila de pana la 40.000 de euro (co-finantare zero).

Programul se adreseaza cetatenilor romani cu varsta minima de 18 ani, care au locuit peste hotare in ultimele 12 luni si doresc sa-si deschida o afacere in tara, se arata intr-un comunicat emis de Fundatia CAESAR. Durata de implementare a fiecarui proiect este de maximum 36 de luni.

Candidatii trebuie sa faca dovada experientei sau studiilor in strainatate in domeniul in care intentioneaza sa-si deschida afacerea. "Scopul proiectelor este incurajarea antreprenoriatului romanesc prin sustinerea infiintarii de companii cu profil non-agricol, in zona urbana, in toate regiunile de dezvoltare ale Romaniei, cu exceptia regiunii Bucuresti-Ilfov", se arata in documentul citat.

Cei interesati se pot inscrie online pentru prima etapa de evaluare, prin accesarea formularului disponibil la adresa: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGpvx71HTjPB84k-r6q5AgBjytsuOKSSYc1QstVC5El-u0Fw/viewform.

Pagina de prezentare a proiectului poate fi accesata la adresa: http://www.fundatiacaesar.ro/caesar-diaspora-startup/.

Sursa foto: Africa Studio/Shutterstock.com