Innovation Labs 2022: ce startup-uri au câștigat ediția din acest an

Ediția a zecea a Innovation Labs - programul de pre-accelerare și mentorat pentru tineri antreprenori - și-a desemnat câștigătorii în cadrul Finalei Demo Day.

Cele 15 echipe finaliste ale programului au demonstrat în fața partenerilor, reprezentanților media și potențialilor investitori schimbarea prin tehnologie pe care o realizează, produsele lor vizând impactul în diverse sectoare de business, la nivel național și global. Echipele VAUNT, CodeTruck, dMonitor, Juridiq și Manuscrito au fost cele mai apreciate de juriu și public, prin produsele și prezentările lor. Valoarea le-a fost recunoscută prin premiile „Scale-up of the Year”, „Start-up of the Year”, „Spin-off of the Year”, „Pitch of the Year”, respectiv, „Grand Prize”.

Innovation Labs 2022 este un program organizat în București, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Timișoara, coordonat de Asociația Tech Lounge și implementat alături de Asociația Transilvania IT, Asociația Calemis, EduHub și Cowork Timișoara. Echipele participante în cele cinci centre naționale București, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Timișoara în programul de mentorat de cinci luni au beneficiat de sprijinul partenerilor principali ai Innovation Labs: BRD – Groupe Société Générale, UiPath, Microsoft, AROBS Transilvania Software, Atos, Carrefour România, Orange, VTEX, Elrond, având Romanian - American Foundation ca partener strategic, Universitatea POLITEHNICA din București ca partener universitar strategic, și în colaborare cu UEFISCDI - Unitatea Executivă Pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării Dezvoltării și Inovării.



Echipele participante beneficiază și de susținere din partea partenerilor locali ai programului: Adobe Romania, Keysight Technologies, NXP Semiconductors Romania, Fitbit (acum parte a Google), BearingPoint, Eximprod Grup, Deloitte România, Ortec, PSS Prosoft Solutions, PentestTools, Simple Capital Labs, Bware Labs, Arctic Stream, Knosis.ai în București, Electrolux România (partener principal local în Cluj-Napoca), Linnify, Wolfpack Digital în Cluj-Napoca, Sevio Solutions în Iași, Amazon, Growceanu și Birou Reglabil High-End Office în Timișoara.



În cele cinci orașe, programul se bucură de sprijinul constant oferit de 18 universități de top din România:

în București: Universitatea POLITEHNICA din București, Universitatea din București, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Academia de Studii Economice din București, Universitatea „Ovidius” din Constanța și Universitatea Transilvania din Brașov,

în Cluj-Napoca: Universitatea Babeș–Bolyai, Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca,

în Iași: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași,

în Sibiu: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,

în Timișoara: Universitatea Politehnica Timişoara, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Oradea, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara.

În martie 2022, peste 370 de tineri s-au înscris la cele cinci Hackathoane Innovation Labs, desfășurate la nivel național și au propus 156 de idei pentru produse și servicii digitale. După cinci luni de mentorat săptămânal, în care și-au rafinat prototipurile alături de mentorii și partenerii programului, la finala Demo Day s-au calificat 15 echipe. Echipele finaliste au fost alese în urma semifinalelor naționale, la începutul lunii iulie, din întreaga generație de 69 de startup-uri care au făcut parte din ediția 2022 a programului Innovation Labs. Finaliștii și-au susținut produsele prin prezentări de două minute pe scenă, în fața unui public numeros, răspunzând întrebărilor juriului Demo Day.

Toate echipele vor continua să beneficieze de sprijinul acceleratorului și al susținătorilor programului și după încheierea perioadei de mentorat, devenind parte din comunitatea de alumni a Innovation Labs.



Duminică, 24 iulie, a avut loc, premergător finalei Demo Day, evenimentul Innovation Labs Startups’ Fair. Cu această ocazie, într-un cadru informal, 23 dintre echipele ediției 2022 ale programului - respectiv cele care au ajuns în semifinale și care au dezvoltat un produs minim viabil (MVP) - alături de 7 echipe de alumni au prezentat demonstrații ale produselor lor tehnice, în fața reprezentanților comunității Innovation Labs. Membrii juriului finalei Demo Day au avut astfel o bună ocazie să realizeze prima evaluare a celor 15 produse care au fost jurizate în cadrul finalei Demo Day luni, pe 25 iulie.

„Scale-up of the Year”, „Start-up of the Year”, „Spin-off of the Year”, „Pitch of the Year”, și „Grand Prize”

Premiul „Scale-up of the Year” a fost acordat pentru VAUNT. Prin produsul pe care l-a dezvoltat, VAUNT ajută echipele de vânzare în managementul procesului de vânzare al unui proiect rezidențial din momentul obținerii autorizației de construire până la predare. Acesta este adaptabil în funcție de tipul de proiect, fiind împărțit în module. VAUNT are proiecte din Europa și UAE, iar în acest an urmează să se extindă și în Statele Unite. În primele 6 luni ale lui 2022 produsul a înregistrat o dublare a veniturilor și a clienților, comparativ cu anul trecut.

Premiul „Start-up of the Year” a fost câștigat de echipa CodeTruck. CodeTruck este o platformă care autogenerează cod de backend pentru API-uri în NodeJS, eficientizând munca complexă a programatorilor. Prin intermediul acestui motor web, arhitecții și dezvoltatorii de soluții își pot defini parametrii proiectelor de backend, lăsând generatorul de cod să se ocupe de restul. Astfel, platforma va genera codul necesar în cel mai scurt timp posibil, fiind, de asemenea, și ușor de scalat.

Premiul „Spin-off of the Year” a revenit echipei dMonitor. dMonitor este un produs de tip regulatory technology care simplifică și automatizează procesul de asigurare a conformității cu reglementările financiare în vigoare. Soluția propusă se adresează băncilor, firmelor de asigurări, firmelor de schimb valutar și altor companii interesate, prin intermediul unei platforme care permite identificarea persoanelor expuse public. Astfel, dMonitor oferă un mijloc rapid de reducere a riscului de pierderi financiare pentru organizații prin raportare la informații colectate din surse oficiale.

Premiul „Pitch of the Year”, acordat pe baza votului publicului, a fost decernat echipei Juridiq care realizează o aplicație care ajută practicienii dreptului în managementul activității acestora. Obiectivul produsului este acela ca utilizatorii să aloce timp doar atunci când este nevoie cu adevărat de inteligența umană, și nu în operațiuni precum urmărirea manuală a dosarelor sau adăugarea manuală în calendar a termenelor de judecată.

Premiul „Innovation Labs Grand Prize” a revenit echipei Manuscrito. Manuscrito este aplicația care ajută copiii cu vârste cuprinse între 4 și 8 ani să învețe abilitățile fundamentale precum scrisul, cititul și operațiunile de matematică simplă. Manuscrito oferă o soluție interactivă și multidisciplinară bazată pe inteligență artificială. Aplicația este disponibilă pe tablete, combinând perfect dorința copiilor de a petrece timp în lumea digitală cu nevoia de a învăța. Copiii primesc feedback în timp real pentru munca lor, iar părinții/profesorii primesc statistici detaliate pentru urmărirea progresului.

