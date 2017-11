Frankfurt este o destinatie a banilor indiferent ca ii ai sau nu-i ai, in care multi turisti poarta tocuri sau cravata si in care se vorbeste mult despre banci si bursa. Dar in miezul acestei rigiditati exista cateva locuri pe care merita sa le descoperi intr-un city break sau intr-o escala de cateva ore. Iata ce gasesti in asa-numit "Bankfurt".

Considerat centrul financiar al Germaniei, Frankfurt este o destinatie unde turistii straini vin sa vorbeasca despre bani, adica cei mai multi calatoresc in interes de business. Si, desi nu este la fel de turistic ca, de exemplu, Munchen - pe care il asociem cu berea, Frankfurt are si el punctele sale forte cand vine vorba de un city break. Cand spun city break ma refer la 2-3 zile petrecute aici, pentru ca nu sunt multe de vazut in Frankfurt. De fapt, de preferat este sa-l vezi intr-o escala...