Romanii care cauta calatorii ieftine in 2018 pot economisi, in medie, pana la 34% din costuri daca fac rezervare cu 60 de zile inainte de plecare, potrivit unui studiu lansat de momondo.ro, motorul de cautare pentru bilete de avion si hoteluri.

Luna noiembrie este un moment bun pentru a rezerva bilete de avion, daca vrem sa gasim oferte avantajoase pentru calatorii, potrivit momondo.ro. Noile date de pe site-ul de cautare arata ca, in medie, cele mai ieftine bilete pot fi gasite cu 60 de zile inainte de plecare.

Sa rezerve cu 60 de zile inainte nu este singura recomandare de calatorie pe care romanii o pot lua in considerare. Potrivit Studiului Anual de Zboruri al momondo.ro, marti este ziua cu cele mai ieftine oferte pentru a zbura, in medie, cu 10% mai ieftin, comparativ cu sambata, cand preturile biletelor de avion au tendinta de a fi cele mai scumpe. Pentru a continua sa faca economii, calatorii ar trebui sa aiba in vedere, de asemenea, ca zburand seara pot face, in medie, economii de pana la 8% fata de zborurile din timpul diminetii, care sunt cele mai scumpe.

Cel mai bun moment pentru a calatori variaza in functie de destinatie

Cel mai bun moment pentru a calatori variaza in functie de destinatia finala. "Pentru romanii care calatoresc in Europa, cea mai scumpa zi pentru zbor nu este, de exemplu, ziua de sambata, ci vinerea, zborurile fiind, in medie, cu 8% mai costisitoare. Cand vine vorba de a planui o escapada de weekend avantajoasa, romanii ar putea sa ia mai degraba in considerare zborurile intr-o zi de joi", a explicat Mircea Giurca, purtator de cuvant momondo.ro.

Pe de alta parte, pentru calatorii care sunt interesati de o calatorie exotica pe timp de iarna in Asia, Studiul de Zboruri arata faptul ca ar trebui sa uite de regula care spune ca zborurile de seara sunt cele mai ieftine. In schimb, ar trebui luate in calcul zborurile dimineata pentru a gasi cea mai buna oferta. Zborurile dimineata sunt, in medie, cu 8% mai ieftine.

Recomandari de calatorie pentru rezervarea zborurilor internationale

Motorul de cautare momondo.ro face cateva recomandari de calatorie pentru rezervarea zborurilor:

Rezerva zborul cu 60 de zile in avans pentru a gasi cele mai ieftine bilete – poti faci economii, in medie, de 34%

Biletele sunt, in general, cele mai scumpe in ziua plecarii

Pentru plecarile seara intre orele 18:00 si 00:00 exista, in mod obisnuit, cele mai ieftine bilete de avion

De obicei, este mai scump sa zbori dimineata si la pranz, inainte de ora 15:00

Ziua de marti, in general, este cea mai ieftina pentru zbor

Sambata este, in mod obisnuit, cea mai scumpa zi a saptamanii pentru a zbura cu avionul

Date au fost obtinute din analiza a peste 100 de milioane de preturi de bilete din cautarile efectuate pe 1.704 de rute. Colectarea datelor a avut loc in data de 8 august 2017 si acopera cautarile efectuate pe site-urile momondo in perioada 6 august 2016 - 7 august 2017.

Sursa foto: Momondo.ro