Ana Maria Ienea lucrează de 9 ani în turismul din Turcia, iar, în prezent, ocupă funcția de Sales Manager în cadrul lanțului hotelier Rixos, unul dintre cele mai importante rețele hoteliere din Turcia. Am întâlnit-o pe Ana Maria la hotelul Rixos Premium Belek din Antalya și am discutat despre provocările pe care le are o femeie de carieră într-o țară musulmană, dar și despre turismul post-pandemie.

Ana Maria Ienea (36 de ani) s-a născut în Arad, însă a locuit în Bucureșți de la vârstă de 2 luni. În copilărie și adolescență a făcut volei, însă la 17 ani a renunțat la sportul de performanță.

“Am făcut volei mai mult din dorința mamei mele, decât dintr-o pasiunea a mea și ca orice lucru care nu îți place 100% la un moment-dat se termină. Am apucat însă să joc un an la echipa națională de tineret”, își amintește Ana Maria.

După ce a pus ghetele în cui, Ana Maria a urmat Facultatea de Limbi Străine (engleză-franceză), iar în timpul acesteia a început să își caute ceva de lucru. A găsit un post de secretară la o firma de construcții, unde și-a cunoscut și viitorul soț, un cetățean turc.

“După căsătorie a urmat un copil, iar în 2009, am hotărât să plecăm împreună în Turcia, Antalya. Cum nu știam deloc limba turcă, am decis să îmi caut ceva de lucru în turism”, adaugă Ana Maria, al cărei prim job în Turcia a fost acela de agent de relații cu clienții într-un hotel din lanțul Ramada. Ascensiunea Anei Maria a trecut prin poziții precum chief leader, assistent manager, manager de relații cu clienții, pentru ca, în 2016, să ajungă manager de operațiuni al hoteluluilui The Land of Legends - Kingdom Hotel, care pe atunci era doar un șantier de construcții.

Este o provocare serioasă să răzbeșți în carieră, ca femeie, în Turcia. Ca peste tot în lume, lupta cu oamenii este cea mai dificilă: să îi faci să înțeleagă, mai ales într-o țară musulmană, că religia nu are culoare, că nu există diferențe între femei și bărbați, atâta timp cât ne facem treaba și suntem profesioniști. - Ana Maria Ienea, Sales Manager Rixos Hotels -

După deschiderea hotelului The Land of Legends, Ana Maria a părăsit industria hotelieră - a lucrat doi ani într-o agenție de turism -, pentru ca în aprilie 2021 să revină la "prima dragoste”, în funcția de Sales Manager a lanțului hotelier Rixos, a treia, ca importanță, în ierarhia companiei și cea mai importantă poziție deținută de o româncă în turismul din Turcia.

“Nu vreau să mă opresc aici, ci îmi doresc o carieră internațională”, mai spune românca. Iar acest vis este unul fezabil, având în vedere că Rixos Hotels operează 27 de hoteluri și deține proprietăți în Azerbaidjan, Egipt, Kazahstan, Rusia, Elveția, Turcia și Emiratele Arabe Unite.

Dar toate astea vin cu un preț: un program “de armată” și doar 4 ore de somn pe noapte.

“Mă trezesc la 4-4 jumătate, prefer să spun că dorm calitativ, nu cantitativ. Apoi fac meditație, yoga, și sport. Beau cafeaua și plec la muncă. După ce termin programul, la ora 18, intru în rolul de mama: spăl, fac curățenie, mâncare și petrec timp cu fiul meu. Înainte de culcare, citesc o carte sau mă uit la un film bun, mai spune Ana Maria.

Turismul, fructul oprit al pandemiei

Deși majoritatea hotelurilor din Turcia au acum un grad de ocupare de 20-25%, Ana Maria consideră că în această vară, odată cu relaxarea măsurilor impuse de pandemie, oamenii vor dori să vină în vacanță chiar mai mult decât înainte de pandemie.

Este ca fructul oprit, cu cât nu ai acces la el, cu atât ți-l dorești mai tare. Cred că după pandemie, mulți turiști vor trece de la clasicul sejur de 7 nopți la vacanțe de 10-14 zile. - Ana Maria Ienea, Sales Manager Rixos Hotels -

Iar regiunea Antalya este pregătită pentru a face față acestor cerințe, având aproximativ 3400 de unități hoteliere, dintre care 1500 sunt clasificate cu 5 stele.

