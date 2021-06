Christian Tour pregătește noi chartere către destinații exotice. Marius Berca: Pandemia ne-a întors cu 10 ani în urmă

Pandemia a întors business-ul Christian Tour la nivelul de acum 10 ani, touroperatorul înregistrând o scădere a cifrei de afaceri de 80% în 2020. Cu toate acestea, Marius Berca, director operațional în cadrul Christian Tour, se așteaptă ca business-ul să își revină în 2022 la nivelul la care se situa în 2019. Acesta a vorbit în cadrul unui interviu acordat wall-street.ro despre noua destinație din Egipt pe care touroperatorul a lansat-o, dar și alte noi destinații pregătite pentru români anul acesta.

Christian Tour începea anul 2020 cu o evoluție bună, creștere de 30% în primele trei luni, comparativ cu 2019, însă declanșarea pandemiei avea să lovească puternic compania și întreg turismul la nivel global.

”Am înregistrat pierderi de 80%, Christian Tour a încheiat anul 2020 cu cifra de afaceri pe care o înregistrase în 2010. Pandemia ne-a întors în cu 10 ani în urmă”, declară Marius Berca.

Destinațiile exotice, pe placul românilor și în pandemie

Odată cu ridicarea stării de urgență în România și relaxarea restricțiilor în anumite destinații, touroperatorul a început să transporte turiștii români spre Grecia, Turcia, dar și destinații exotice, despre care Berca precizează că au mers foarte bine.

”În 2020 am dat drumul la un zbor charter spre Zanzibar, o premieră pentru noi. Destinația a crescut foarte mult, dovadă fiind faptul că și acum sunt solicitări pentru zborurile din iunie. Din noiembrie dăm drumul la două zboruri charter spre Krabi și Phuket în Tailanda și, o altă premieră pentru noi, va fi Kenya(...)Chiar și în condițiile stricte de circulație am reușit să transportăm 80.000 de turiști cu 220 de chartere, cifra pare impresionantă, dar nu este așa mare ținând cont că în 2019 am avut 400.000 de turiști”, precizează Marius Berca, punctând faptul că în jur de 90% dintre românii care își programaseră excursia în perioada stării de urgență, prin Christian Tour, au primit vouchere în schimbul banilor plătiți.

El punctează faptul că în perioada de iarnă a anului trecut mulți turiști români s-au orientat către Zanzibar, Dubai, Maldive.

”Începând din 2018-2019, destinațiile exotice erau pe un trend ascendent, o creștere undeva între 25%-30%, pentru că au scăzut prețurile și oamenii și-au dat seama că pot să își îndeplinească un vis”, a declarat reprezentantul Christian Tour.



Pentru anul 2021, reprezentantul Christian Tour estimează o evoluție mult mai bună, în jur de 70% dintre cei care au primit vouchere și-au reprogramat vacanțele, voucherele fiind valabile și în 2022.

”Sper ca în scurt timp măsurile de călătorie să se relaxeze, să fie cât mai puține cazuri. Cred că în 2022 o să revenim la situația în care ne aflam în 2019”, precizează Berca.

O destinație care a mers foarte bine în ultimul an pentru turiștii care au apelat la Christian Tour a fost Egiptul, pentru care touroperatorul are în acest moment chartere ce pleacă din 8 orașe din România.

”Vorbim despre destinații precum Hurghada sau Sharm El Sheikh, acum am dat drumul la Marsa Matruh, o destinație nouă ce se află la Marea Mediterană. E drept că aici nu pot vedea bariera de corali, nu pot face scuba diving, dar au alte atracții, precum excursiile la Cairo, Alexandria sau pot face safari”, explică Marius Berca, care precizează că primul zbor către Marsa Matruh este programat pentru 9 iunie.

Dacă până în 2019 se vindea foarte mult early booking, Marius Berca precizează că acum oamenii se concentrează mai mult pe ofertele ”last minute”.

”Sunt foarte atenți cu banii lor și așa este și normal să fie. Dacă astăzi ai pus un zbor charter către o destinație pentru luna viitoare, oamenii se înscriu pentru că perioada nu este foarte mare. Înainte cumpărau în luna noiembrie 2-3 vacanțe pentru anul următor”, explică Berca.

Sursa foto: VarnaK / Shutterstock.com

