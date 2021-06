Romanii care îndreaptă spre o vacanța în Grecia trebuie să se înarmeze cu multă răbdare pentru că deja s-au format cozi la una din cele mai importante puncte de trecere a frontierei pe teritoriul elen.

Cozile de autoturisme s-au format la granița la Kulata - Promachonas. Pe grupul de Facebook Forum Grecia, mai mulți turiști români au trimis fotografii cu sute de mașini care stau la coadă pentru a putea intra în Grecia.

Mulți turiști sunt nemulțumiți de faptul că sunt nevoiți să stea de azi de dimineață la coadă, în condițiile în care accesul se realizează cu dificultate.

„Știu că este alegerea noastră să vizităm Grecia și trebuie să ne supunem cerințelor dar ... ceea ce se întâmplă acum in vama Promachonas este o dovadă de lipsă de respect pentru turiști. Am ajuns in vama la 8.00 și sunt sute de mașini în față. Nu se testează nimic în acest moment dar fiecare mașină petrece minute bune la ghișeu ... mă simt ca la ANAF, mai am de așteptat cel puțin 4 ore. Cred că pentru îmbunătățirea relațiilor turistice între Grecia și România mai este puțin mai mult de lucrat. Zic și eu ... acum îi înțeleg pe cei care aleg alte destinații. Din dragoste pentru Grecia nu cred că voi reveni curând daca nu se schimbă modul de abordare al situației prezente.

Later edit: poze după 4 ore de așteptare, mai avem vreo 2 ore de stat. Asta înseamnă 1.2 km in 6 ore”, a scris o turistă pe Facebook.

Explicațiile pentru cozile infernale de mașini de la intrarea în Grecia

Dan Adrian Drăgan, reprezentantul Forum Grecia, a explicat la Digi24 că una dintre cauzele principale ale aglomerației este și faptul că românii nu se informează corect și cimplet înainte de a pleca la drum cu privire la formalitățile ce trebuie respectate pentru a trece granița.

"Am încercat și noi să vedem care e problema, am luat legătura cu reprezentanții turismului elen, ne-au spus că știu care e situația și încearcă să fluidizeze traficul. Ambasada României la Atena, chiar dacă nu răspunde tuturor cetățenilor, știe despre situație și încearcă să găsească o soluție. Până la soluție, care ar fi să anuleze verificat PLF-urilor (formularele electronice), vă spun care cred eu că sunt soluțiile: observăm de ceva timp că turiștii își încep concediile sâmbătă dimineața, poarte ar fi bine să se reorienteze, să plece de vineri sau luni, aceasta este prima cauză a aglomerării.

A doua este că Grecia încearcă să păstreze o rată a infectărilor cât mai scăzută și țara ca o destinație sigură. Din acest motiv, la frontieră trebuie să prezentăm pe lângă documente și adeverința de vaccinare, dar și LPF-ul (Passanger Location Form), care se poate completa cu 24 de ore înainte de călătorie, online pe travel.gov.gr și poate fi arătat direct de pe telefonul mobil.

Românii trebuie să se informeze înainte de a pleca la drum pentru a evita acest timp de neplăceri. Cei mai în vârstă pot solicita ajutorul celor mai tineri, dacă întâmpină probleme", a spus reprezentantul Forum Grecia, potrivit sursei citate.

