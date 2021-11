Black Friday la Christian Tour: agenția pune la bătaie cazări la doar 9 euro

Operatorii de turism din România dau start astăzi Târgului de Turism, ediţia de toamnă, care se desfăşoară la fel ca ȋn primăvara acestui an ȋn formulă online şi ȋn sediile agenţiilor. Touroperatorii au pregătit mii de oferte speciale pentru toate sezoanele, gusturile dar şi pentru toate buzunarele, discounturile la vacanţe depăşind pe alocuri 70%, mai ales că în acest an se suprapun ofertele Early Booking, cu reducerile specifice de Black Friday.

Românii dornici de chilipiruri pot opta şi în acest an pentru vacanţe ȋn cele mai iubite destinaţii turistice din Grecia, Turcia, Egipt, Tunisia, Spania sau Bulgaria, pentru vara anului 2022, dar la târgurile online pot găsi numeroase promoţii pentru călătoriile din perioada sărbătorilor, pentru vacanţele ȋn România ori pentru vacanţele ȋn locaţii exotice, tot mai râvnite şi căutate ȋn ultima perioadă.

„Deschidem azi târgul de turism pe care ȋl vom desfăşura ȋn perioada 11-14 noiembrie 2021, ȋn agenţiile proprii şi pe platformele noastre online. Cu toate că ne este foarte dor de evenimentele cu prezenţă fizică, ne este dor de clienţii şi partenerii noştri cu care interacţionam şi ne ȋntâlneam an de an la cele două târguri de turism desfăşurate la Romexpo, am ales să continuăm tradiţia târgului de toamnă, ȋnsă ȋn format online, adaptându-ne astfel la contextul actual atipic”, declară Cristian Pandel, proprietarul Christian Tour.

Christian Tour vine cu o ofertă bogată atât pentru sejururile charter anunţate pentru vara lui 2022, dar şi pentru vacanţele last minute din această iarnă şi cele de sărbători, ȋn destinaţii precum Egipt, Cappadocia sau locaţii exotice tot mai căutate de români: Maldive, Mauritius, Zanzibar sau Dubai. Mai mult decât atât, pe lână promoţii, touroperatorul a pregătit şi un cadou aniversar pentru toţi iubitorii de vacanţe.

"Venim la acest târg online cu cele mai nou lansate oferte Early Booking pentru vara anului viitor, dar si cu o campanie specială de Black Friday, iar acest lucru ȋnseamnă că reducerile depăşesc pe alocuri 70% din valoarea pachetului standard. Avem totodată si discount-uri însemnate la vacanțele în destinații exotice și programe turistice de circuit ori croazieră inedite. Ȋn plus, oferim şi un cadou aniversar tuturor celor care aleg să călătorească alături de Christian Tour ȋn anul ȋn care celebrăm 25 ani de prezenţă pe piaţă. Astfel, fiecare turist care achiziţionează ȋn perioada târgului o vacanţă pentru 2022, beneficiază de un extra-discount ȋn euro, egal cu jumătate din vârsta sa”, mai spune Pandel.

Cazare de la 9 euro

Turoperatorul vine cu o ofertă senzaţională de cazare de la 9 euro, valabilă pentru un sejur de 7 nopţi pe Riviera Olimpului, doar pe anumite plecări și doar în anumite unități de cazare, la care se adaugă costul transportului cu autocarul. De asemenea, turiștii care pleacă în vacanțe cu autocarul vor găsi la târgul online reduceri de până la 30% la transport pe destinațiile Corfu, Thassos, Zakynthos, Riviera Olimpului sau Halkidiki.

Cei care aleg varianta de transport cu avionul găsesc reduceri de la 100 de euro până la 400 de euro/cameră în destinații ca Antalya şi Bodrum (Turcia), Hurghada şi Sharm el Sheikh (Egipt), Gran Canaria și Tenerife (Spania), Creta, Zakynthos și Rodos (Grecia) şi Bulgaria. Românii care preferă stațiunile de la Marea Neagră pentru concediul din vară își pot achiziționa pachetul cu o reducere Early Booking de până la 45%.

Pentru cei care vor să se relaxeze în destinații exotice, Christian Tour a “tăiat” de asemenea ȋntre 150 – 400 de euro/cameră din prețul pachetului în destinații precum Mauritius, Maldive, Zanzibar sau Dubai, astfel că un sejur pornește de la 489 euro/persoană (taxe incluse). Iar ca o noutate anul acesta, pe lângă reducerile specifice, amatorii de tururi şi circuite culturale ȋn Europa ȋşi pot achiziţiona pachetul de excursii opționale cu 10% discount.

„În ceea ce privește apetitul românilor pentru vacanțe, ne așteptăm ca și cu această ocazie destinațiile exotice să suscite un interes ridicat; acesta fiind, de altfel, un trend început de anul trecut şi care a impulsionat touroperatorii din piaţă să introducă ȋn premieră curse charter directe către destinaţii ȋndepărtate din mijlocul oceanului, adevărate paradisuri exotice, de vizitat măcar o dată ȋn viaţă” a adăugat reprezentantul touroperatorului.

Citeste si: Black Friday la Eturia: până la 600 euro reducere la vacanțe

Înființată în 1997, Christian Tour este deținută de Cristian Pandel și este prezentă atât în țară, prin agenţii proprii și francize, cât și în străinătate, în Republica Moldova, Grecia, Turcia, Spania și SUA prin grupul de firme al cărei fondator este – Memento Group.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: