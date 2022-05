Wizz Air aniversează 18 ani și sărbătorește cu REDUCERI la toate zborurile

Wizz Air sărbătorește astăzi 18 ani de operațiuni aeriene în Europa. Cu ocazia aniversării sale, compania aeriană oferă astăzi pasagerilor săi o reducere de 18% pentru toate zborurile din rețeaua WIZZ. Biletele reduse sunt disponibile doar astăzi, 19 mai 2022.

În cei 18 ani de operațiuni, începând cu primul zbor operat în 2004 pe ruta Katowice – Londra Luton, Wizz Air și-a extins rețeaua de rute și flota de aeronave.

De asemenea, de la primul zbor operat din România în anul 2007, compania aeriană a oferit pasagerilor români alternative reduse pentru 75 de destinații difersificate din toată Europa și nu numai, ajungând să opereze zboruri de pe 11 aeroporturi din țară.

Biletele sunt disponibile pentru rezervare online pe wizzair.com și prin intermediul aplicației pentru mobil.

Wizz Air a intrat în România la un an de la înființare, în 2005. De atunci până în prezent, compania a fondat 7 baze în țara noastră (din 41 în total) și deține 26 de aeronave. În plus, compania aeriană susține că va ajunge la zero emisii de carbon până în 2050.

Sursa foto: wizzair.com

