10 sfaturi ca să-ți încapă totul în bagajul de mână, când pleci în vacanță

Anul acesta este un adevărat haos în aeroporturile din întreaga lume, generat de criza de personal care cauzează întreruperi la zboruri, pe fondul unui val intens de călătorii post-pandemie. S-au înregistrat întârzieri mari la bagaje, așa că acolo unde este posibil, încearcă să călătorești doar cu un bagaj de mână pentru a fi sigur că nu se pierde sau nu întârzie excesiv de mult. Iar dacă te temi că nu o să-ți încapă toate lucrurile în bagajul de mână, avem câteva sfaturi pentru a nu ajunge în situația aceasta.

1. Cunoaște-ți drepturile

Înainte să îndeși tot felul de haine și obiecte în bagajul de mână, uită-te pe bilet să vezi câte dimensiuni si ce greutate are exact bagajul tău. Regulile variază de la o companie aerienă la alta. De exemplu, dimensiunea bagajului gratuit este de 40 cm x 25 cm x 20 cm pe Ryanair, dar 45 cm x 36 cm x 20 cm pe easyJet. Unele companii aeriene îți vor cântări poate chiar și bagajul de mână sau cel puțin ți-l vor măsura. Taxele pentru bagajele în plus sunt diferite, dar cam la toate companiile, prețurile sunt destul de piperate. Însă nu vrei să te confrunți cu aceste lucruri când pleci în vacanță. Dacă pleci în călătorie alături de copii sau pleci pentru o perioadă mai lungă de timp, ia în calcul atunci să împarți o valiză cu prietenii sau familia pentru a nu plăti sume fabuloase, scrie The Guardian.

2. Impachetează inteligent

Știi acel episod din serialul Friends, „The One Where No One’s Ready” (Episodul în care nimeni nu este gata), în care Joey poartă toate hainele lui Chandler deodată înainte să zboare? Ei bine, dacă te gândești să pleci cu un rucsac din acela pe care îl poartă copiii la școală, ar fi bine să iei în calcul să porți și ceva haine mai grele pe tine. Sau macar să porți pe cap o pălărie, șapcă, să îți pui o vestă sau ce consideră că ți-ar putea ocupa loc prea mult în bagaj. Mai există și trucul acela cu perna de gât, în care poți scoate bureții de la ea și poți introduce, în schimb, șosete, alte articole ce țin de lenjeria intimă sau, de ce nu, chiar haine. De asemenea, pentru pasaport, telefon, carduri și bani îți poți lua o gentuță mică separată sau o borsetă ca să poți să ajungi mai ușor la ele.

3. Câteva haine distractive sunt mai bune decât multe haine plictisitoare

Bagajuș tău ar trebui să conțină haine colorate, în care să te simți bine. Practic, nu ar trebui să fie un mini-dulap de haine cu care te-ai duce la școală sau la muncă, ci unul cu haine vesele, de sărbătoare. Hainele în care te simți bine îți vor crea o stare mai bună în vacanță, așa că de ce să nu le iei cu tine? Ia cu tine o rochie confortabilă, dar suficient de specială pentru a o purta la cină și poartă-o și în timpul zilei, în loc de pantaloni scurți plictisitori și o vestă.

4. Fii realist cu privire la vacanța ta

Înainte de a lua cu tine haine de sărbătoare, ai grijă ca acestea să se potrivească întâi cu locul în care mergi. Îți poți lua hainele tale preferate, însă dacă tu ți-ai luat cazare într-un loc pe un deal, care are multe trepte, ideal ar fi să nu îți iei tocuri sau rochii lungi în care să te împiedici. Totodată, dacă ai planuri să mergi în diferite locuri în care să te distrezi, dar ajungi să vezi acolo, de fapt, că trebuie să prepari masa copiilor și că realmente ești prea obosit/oboisită să mergi, nu îți face speranțe false. De aceea e bine să fii realist cu privire la vacanța ta.

5. Ia haine pe care le poți spăla

Este mai ușor să împachetezi dacă iei haine pe care le poți spăla și purta din nou după ce ai transpirat/picurat înghețată pe ele. Nu ai nevoie de o mașină de spălat: o chiuvetă și niște săpun sunt mai mult decât perfecte. Alege țesături ușoare, cum ar fi mătasea, care se vor usca mai repede decât bumbacul și vor ocupa mai puțin spațiu în geantă.

6. Nu lua tocuri înalte

Este cumva similar cu sfatul de mai sus, care indică o relevanță a locului în care mergi. Există o mulțime de sandale plate șic în care vei arăta bine și ziua și seara.

7. Renunță la treninguri

Pe timpul vacanței, ar fi bine să lași acasă treningurile, pe timp de vară. Țesătura este mult prea voluminoasă și prea „fierbinte” pentru vremea peste 30 de grade Celsius. E adevărat că treningurile sunt comode, dar vor ocupa mult loc în bagaj dacă vei vrea să le pui la întoarcere acolo, iar să le ții pe tine și la dus și la întors s-ar putea să nu fie deloc o soluție bună pentru că îți va fi foarte cald.

8. Rulează toate hainele

Hainele rulate ocupă mai puțin spațiu. Așează două sau trei bucăți una peste alta pe pat, dacă nu vrei ca acestea să se șifoneze, apoi rulează strâns de la un capăt.

9. Fii un zeu al lucrurilor mici

Îndreaptă-ți atenție către a împacheta lucruri mici, dar foarte utile. Dacă te duci undeva unde e plajă, costumele de baie nu ocupă mult loc, așa că poți lua mai multe dacă simți nevoia pentru că vei economisi din spațiu cu lucrurile mici. Niște cercei eleganti, o eșarfă de mătase colorată de legat în păr, toate acestea sunt lucrurile mărunte care mai încap în bagaj dacă nu îți iei după tine cel mai mare șampon și gel de duș pe care îl ai acasă, ca dimensiune. Deci pune totul în sticluțe și recipiente mici, dar ai grija la politica lichidelor.

10. Gândește în afara valizei

Ca să economisești spațiu, ar fi util să nu îți iei cărți voluminoase, iar dacă ai copii, să nu cari după tine colaci de plajă. Pe ambele le poți închiria de acolo sau le poți comanda în așa fel încât să ajungă acolo. Iar pentru asta va trebui să vorbești cu propritarul de la Airbnb sau cineva de la hotel, dacă ai ales această opțiune.

