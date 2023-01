Super-iahtul lansat sub celebra marcă Orient Express va avea 220 de metri și va fi dotat cu 54 de apartamente, inclusiv o suită prezidențială de 1.415 metri pătrați, două piscine, două restaurante, un bar și o sală de spectacole. Nava va putea găzdui până la 120 de pasageri.

The Orient Express Silenseas, a 722-foot-long ship, is set to be the world’s largest superyacht when it begins sailing Mediterranean and Caribbean routes in 2026 https://t.co/HXMdf7NKq8 pic.twitter.com/oAFr0WePP4— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) January 16, 2023