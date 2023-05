GALERIE FOTO: Ce poți face în restorurile all-inclusive din Antalya în vacanța din 2023

Turcia este una dintre destinațiile preferate ale românilor, numărul de turiști din România revenind la nivelurile de dinainte de pandemie, iar ghizii românilor se așteaptă ca acest an să fie la fel de agitat precum cel din 2019, dacă nu chiar mai agitat.

Sunt multe variante pe care le poți alege în Turcia, dar cu siguranță cei mai mulți își doresc să meargă pe litoralul turcesc.

De departe, Antalya este una dintre cele mai atractive regiuni pe care Turcia le are la dispoziție. Aici se regăsesc nenumărate hoteluri mai mari sau mai mici, dar și complexuri în care poți găsi cam tot ce-ți poți dori.

Oamenii sunt primitori, iar personalul este instruit să le facă pe plac turiștilor, pentru că înțeleg că, fără o primire călduroasă, nici cel mai frumos hotel din lume nu poate compensa pentru o experiență neplăcută a unui turist. Este o lecție pe care și jucătorii din România ar trebui să o învețe, pentru a ridica nivelul turismului mioritic.

După o săptămână petrecută în Turcia, în care am vizitat patru restorturi turistice din regiunea Antalyiei, pot spune că există variante pentru orice turist român, fie că vrea să meargă singur ori cu familia. Evident, există variante pentru cei cu mai puțini bani, dar și pentru cei care vor o vacanță de lux.

Ce poți face în restorturile all-inclusive din Antalya

Vom începe cu complexul Crystal Admiral Resort Suites & Spa. Complexul se află în regiunea Side, cam la 90 de km de Antalya, așa că de la aeroport până la destinație aveți de parcurs un drum cam de o oră.

Cel mai probabil, varianta folosită de mulți români va fi achiziția unor pachete turistice, poate cum sunt cele de la Hello Holidays pentru acest resort, așa că mai mult ca sigur veți fi preluați de un autocar și de un șofer turc.

La Crystal Admiral veți găsi un complex uriaș, care se întinde pe un teren de circa 50.000 mp, cu o capacitate de cazare de peste 800 de camere, dintre care peste 300 sunt apartamente familiale, în care pot veni și familiile cu copii.

Cei care se gândesc că i-ar putea ține ocupați copii nu ar trebui să-și facă probleme, deoarece sunt locuri amenajate special pentru cei mici, cu water-park, cu tobogane, piscine, oameni care să-i supravegheze și care să-i distreze cu tot felul de activități și concursuri care să-i țină ocupați toată ziua.

Personalul special antrenat pentru a se ocupa de copii este disponibil de dimineața până seara târziu, astfel încât cuplurile de părinți pot merge la unul dintre restaurantele „a la carte” ori la barurile din complex, care sunt și ele deschise până târziu în noapte.

Nu prea apuci să te plictisești nici în timpul zilei. Dacă nu vrei să mergi să faci plajă la mare, poți alege una dintre superbele piscine din complex. În miezul zilei vă veți trezi cu membri din echipa de animație a hotelului care vă vor ademeni la diverse concursuri și activități.

Dacă nu vreți să participați la aceste concursuri, puteți merge la restaurante sau la baruri, ori la sala de fitness sau, de ce nu, la centrul spa.

De mâncat și de băut o să aveți din plin, deoarece pachetul all-inclusive vă pune la dispoziție o gamă largă de feluri de mâncare și de băuturi.

În fiecare seară, cei de la Crystal Admiral au organizate tot felul de evenimente pentru oaspeții lor, de la cântări live, la sesiuni de mixaje organizate de DJ-ii cu care lucrează hotelul, reprezentații ale unor acrobați sau practicanți de sporturi extreme.

Cel mai mare inconvenient al acestui complex este acela că accesul la plajă se face printr-un tunel care trece pe sub autostradă. Plaja este puțin departe, deoarece complexul a fost construit dincolo de autostradă, din moment ce nu a putut fi construit aproape de plajă.

Ar merita de menționat că, dacă doriți să ieșiți, totuși, din acest resort, cel mai interesant punct de atracție este situl arheologic din Side. Pentru pasionații de istorie și de povești din trecut va fi cu siguranță ceva impresionant.

Pachetele pentru Crystal Admiral începeau în luna mai de la 1.239 euro/camera, pachet de 7 zile pentru două persoane, cu zbor charter și bagaj la cală, transport de la aeroport și înapoi în Turcia și asistență turistică.

Trebuie menționat faptul că prețurile variază și trebuie să le verificați. Aceeași recomandare este valabilă și pentru hotelurile care urmează.

Crystal Tat Beach Golf Resort & Spa – poate cel mai primitor loc din toată Antalya

Crystal Tat Beach Golf Resort & Spa a fost a doua destinație pe traseul nostru și l-aș clasa pe primul loc dintre toate cele patru, deoarece este mult mai accesibil decât celelalte două pe care urmează să vi le prezentăm și mult mai primitor decât cel din Side.

Acesta se află în apropriere de Belek, o zonă pe care turiștii români care au fost în Turcia o cunosc destul de bine. Crystal Tat este mai mic decât Admiral, dar este mult mai călduros. Ceva mai colorat, aproape de plajă, cam toate facilitățile sunt foarte aproape, camerele sunt superb amenajate, iar dacă aveți noroc să prindeți o cameră cu vedere la mare, s-ar putea să vă îndrăgostiți de acest loc.

Și aici aveți un water-park cu tobogane, piscinele nu lipsesc nici ele, mai deschise sau mai discrete. Există și zona de jocuri, unde puteți juca darts, foosball, biliard și multe altele.

La fel ca la Admiral, echipele de animație vor încerca să vă atragă în tot felul de activități atât pe parcursul zilei, cât și seara. Serile puteți fi surprinși de concerte de muzică live ale unor artiști mai mult sau mai puțin renumiți din Turcia, care vă vor încânta atât cu muzică internațională, dar și locală. Puteți nimeri chiar la o seară de karaoke, unde veți concura cu turiști din întreaga lume.

Nu vă faceți griji, programele artistice se încheie la ora 23:00 fără întârziere. Așadar, dacă doriți să mergeți mai devreme la somn, nu veți fi deranjați de gălăgia de afară. Dacă vreți să vă distrați și peste noapte, la subsolul hotelului se găsește și un club de noapte, unde puteți dansa și bea în continuare.

Aveți și aici centre spa, plaja privată a hotelului este superbă, iar dacă vă permite buzunarul și sunteți pasionați, vă puteți interesa și de varianta de a vă încerca talentul la golf.

Mi-ar fi greu să vă recomand un loc preferat în Crystal Tat Beach, pentru că locul este superb, iar prețurile pentru o săptămână de vacanță aici par mai mult decât corecte, dacă te gândești la ce primești la schimb într-un pachet all-inclusive.

Atfel, un pachet de două persoane, pentru 7 zile cu toate cele, începea de la 1.372 euro în luna mai. Aș spune că raportul calitate-preț este cel mai bun dintre toate.

Nirvana Cosmopolitan – locul unde și cățeii și pisicile stau la 5 stele

Nirvana Cosmopolitan se află în Lara și foarte aproape de orașul Antalya, aproape lipit de orașul care guvernează regiunea. Te impresionează de la intrarea în complex prin dimensiunile sale. Este primul dintre cele două hoteluri de 5 stele superioare la care am fost.

L-aș recomanda ca fiind unul mai degrabă pentru cupluri, dar nu este exclus nici pentru familiile cu copii, ori cu animale de companie. Da, la Cosmopolitan poți merge și cu animalul de companie, dacă nu vrei să-l lași acasă. Va fi cazat la fel ca tine, în condiții de 5 stele. Centrul în care sunt cazate animalele se prezintă în condiții impresionante.

Animalele nu sunt aruncate în niște cuști și lăsate să se plictisească. Au îngrijitori, tot felul de jucării și pot beneficia chiar și de un spațiu de stat în aer liber. Stăpânii lor pot găsi în centru și tot felul de accesorii pe care le pot cumpăra pentru companionii lor patrupezi.

Hotelul impresionează încă de la intrare prin galeria comercială uriașă, care este încadrată de o listă întreagă de restaurante, cu specific oriental, italian, turcesc și chiar un pub scoțian. În prelungirea galeriei comerciale se regăsește și restaurantul principal, în care clienții all-inclusive pot mânca și bea pe săturate. Aici veți fi întâmpinați de personal la fiecare stand, care să vă ajute să vă puneți mâncarea pe farfurii.

Piscinele nu lipsesc nici aici, dar plaja este însă destul de departe de hotel. Dar între hotel și plajă se regăsesc și terenuri de sport, unde vă puteți pune sângele în mișcare. Există și centru spa, dar și o sală de forță chiar în zona galeriei comerciale.

Aici veți fi tratați la un nivel superior, fiind un hotel mai scump decât cele sub brandul Crystal, chiar dacă fac parte din același grup care deține în total 20 de hoteluri în toată regiunea Antalyiei.

Să nu vă speriați dacă veți primi un mesaj pe WhasApp imediat după check-in-un în hotel. Sunt cei din centrul de asistență personală care vă vor ajuta cu rezervarea diverselor activități sau cu informații în cazul în care aveți nevoie.

Și aici, serile sunt pline de activități, așa că puteți ieși la un concert de muzică live. În plus, s-ar putea să vă nimeriți într-o seară cu un concert al unui artist sau trupe cunoscute la nivel local și chiar internațional, în centrul Cosmo Theatre. O bijuterie tehnologică, cu proiectoare video și un sistem audio care vă vor uimi prin calitatea lor. Este un complex în care grupul Kilit a investit câteva milioane de euro. Este cel mai avansat centru de spectacole din Turcia din punct de vedere tehnologic.

Și la Cosmopolitan copiii pot fi lăsați în grija personalului, având la dispoziție tot felul de distracții. Poate că aqua-park-ul de aici, Lost City Atlantis, îi va fascina cel mai mult. Este uriaș și este o atracție nouă în cadrul acestui hotel.

Pachetele pentru Cosmopolitan începeau în luna mai de la 1.279 euro/camera, pachet de 7 zile pentru două persoane, cu zbor charter și bagaj la cală, transport de la aeroport și înapoi în Turcia și asistență turistică.

Nirvana Mediterranean Excellence – varianta pentru românii cu bani

Un complex care se întinde pe un teren de 55.000 mp. Este amplasat la întâlnirea dintre munte și mare, aproape de Beldibi, în regiunea Kemer, cam la 30 de km de Antalya. Este un complex luxos, iar prețurile sunt pe măsură. Într-un fel, pe măsura serviciilor de aici.

La fel ca la Cosmopolitan, ai parte de asistență personală, care are grijă să te îndrume tot timpul pe WhatsApp. Mie mi-au scris inclusiv când am ajuns în România să mă întrebe dacă am ajuns cu bine acasă.

Partea de hotel nu este cea mai impresionantă componentă a sa, deoarece resortul vine cu un concept diferit. Aici ies în evidență căbănuțele și vilele, inclusiv unele individuale, în care te poți caza, singur, în cuplu ori cu familia.

În complex sunt mai multe piscine distribuite pe toată suprafața lui, pentru a deservi grupuri mai mari de viluțe, dar și piscine private pentru vilele mai mari ori pentru cele individuale.

Ca și la Cosmopolitan, există și aici cazare de cinci stele pentru animalele de companie. Mai mult, pe plajă este amenajat un loc special în care stăpânii și animăluțele lor pot înota în mare. Este o zonă încercuită de balize, unde apa este mai puțin adâncă și este supravegheată de personal special instruit să intervină în caz de urgențe.

Plaja este foarte lungă și este împărțită în mai multe zone. De-a lungul plajei se află și mai multe pontoane cu diverse tipuri de amenajare pentru diverse activități.

În zona restaurantului principal, Samsara, unde pot mânca și bea pe săturate clienții de la all-inclusive, se regăsesc și alte restaurante „a la carte” cu specific divers. Mai sunt și altele amplasate în alte zone ale complexului.

Poate cele mai impresionant este restaurantul Sea Club, care se află foarte aproape de plajă și care oferă o priveliște impresionantă către mare. Are spații închise, dar și deschise, însă oriunde ai sta la masă, ai parte de același peisaj fermecător.

Aș menționa și barul Splendid, de lângă piscina principală a complexului, restaurantul Bosphorus, care se află deasupra restaurantului Samsara și care oferă o altă perspectivă a decorului fermecător în care se află complexul Nirvana Mediterranean Excellence.

Sunt multe restaurante care oferă o priveliște minunată cât stai la masă. Variante sunt destule, trebuie doar să alegi.

Există și un centru de copii, denumit oarecum haios, Crispy Kids Club, care este deschis de dimineața până seara târziu, așa că-i puteți lăsa pe cei mici în grija personalului de la Nirvana pentru a vă petrece timpul în intimitate alături de partener.

Evident că și aici găsiți sală de fitness, care se află în imediata vecinătate a centrului spa, dotat cu saune, masaje, hamam și jacuzzi.

Serile sunt și ele pline de activități. În plin sezon aveți chiar mai multe variante în același timp. Aici vin și cântă inclusiv artiști de renume internațional. Inna s-a numărat și ea printre artiștii care au cântat în acest loc.

Este un complex de lux, iar unele componente ale sale sunt exclusiviste chiar. Adică, în complex se regăsesc și vile individuale uriașe, care sunt închiriate pe zeci de mii de euro, dotate cu bucătării, cu spații pentru valeții oferiți de la Nirvana, care vor fi tot timpul cu voi și care se vor asigura că nu vă lipsește nimic. Au saune și jacuzzi individuale, iar bogații care vin după ei cu bucătarii lor personali au tot ce le trebuie la îndemână.

Este cel mai impresionant complex în care am fost în vizita noastră, dar cu siguranță nu va fi o destinație la îndemâna oricui. Dacă buzunarul îți permite, pot spune că merită toți banii, dar este doar o opinie personală, așa că rămâne la latitudinea fiecăruia dintre voi să decideți dacă merită să cheltuiți bani mulți pe o vacanță de lux.

Un pachet de două persoane de 7 zile, cu toate cele necesare incluse, adică zbor charter, taxe de aeroport, transport și asistență turistică, începea de la 2.172 euro pe cameră. Dar trebuie menționat că acestea erau variantele cele mai ieftine de cazare din complex.

