5 lucruri de știut despre Viena: plata cu cardul, apa de la robinet și discuțiile despre Schengen

Viena este una dintre cele mai populare destinații pentru un city break în Europa, fiind votat pentru a 10 oară cel mai bun oraș în care să locuiești. Cu toate acestea, decizia Austriei de a bloca accesul României în spațiul Schengen a dus la un val de indignă printre compatrioți. Are totuși rost să-l boicotezi pe Mozart, șnițelul vienez sau ciocolata cu marțipan? Am dat o fugă în capitala Austriei unde am discutat cu localnici de ce ei nu „urăsc” românii și m-am întors cu un set de recomandări pentru cei care vor să călătorească acolo.