Vacanțe ieftine 2023: Top 5 locuri din Europa de descoperit de pe bicicletă

"Bikepacking", călătoritul cu rucsacul în spate pe bicicletă, este o nouă opțiune de concediu pentru turiștii care preferă libertatea în detrimentul comodității. Avantajul principal a acestor tipuri de vacanțe este că vei economisii bani pe transportul în comun și vei putea descoperi locuri în care turiștii nu au întotdeauna acces. Euronews a alcătuit o listă cu 5 astfel de trasee în Europa pentru pasionații de ciclism.

Bicicliștii pot urma ruta ciclistă a Mării Nordului de la Amsterdam la Bruges (Belgia). Începeți călătoria din capitala Olandei, admirând muzeele și stilul de viață „mai libertin” din Amsterdam.

În drum spre Belgia, bucurați-vă de peisajele de pe coastă și orașe istorice precum Ghent. Odată ce ajungeți la Bruges, răsfățați-vă cu ciocolată și o bere belgiană delicioasă.

În timp ce acest traseu este foarte plat, uneori pot exista vânturi puternice de față, care fac plimbarea mai dificilă. Puteți folosi aplicații mobile pentru a determina cel mai bun moment și cea mai bună direcție de pedalat.

Timp + distanță: 5 zile, 280 km.

Acest traseu se întinde pe aproape 500 km, de la Valance, pe malul râului Rhône, până la Perpignan, în apropiere de granița cu Franța. Traseul este unul ceva mai provocator decât cel anterior, avândcâteva secțiuni accidentate de off-road.

Pe traseu, luați în considerare oprirea în Arles, un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO. Orașul se mândrește cu ruine romane bine conservate, inclusiv Amfiteatrul Arles și necropola Alyscamps. Dacă vă place mai mult natura, fiți cu ochii în patru pentru flamingo și cai sălbatici în mlaștinile din Camargue.

Timp + distanță: 6 zile, 459 km.

The Flamingo, symbol of the Camargue, is one of the 400 species of birds that can be observed at Pont de Gau in the South of France, France 🇫🇷 pic.twitter.com/iWt3aCaVGV— Thierry Gauthier (@gauthie74757302) April 23, 2020