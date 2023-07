ANAT: Ministerul Turismului din Grecia afirmă că situația din Rodos este sub control

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism a primit asigurări de la autorităţile elene că situaţia incendiilor din insula Rodos este sub control şi că acestea au afectat doar câteva zone turistice, conform unui comunicat al ANAT, citată de Agepres.

"Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) doreşte să informeze publicul în timp real cu privire la situaţia incendiilor din insula Rodos. Conform informaţiilor primite de la autorităţile din Grecia, situaţia este sub control, nefiind afectate arii turistice întinse. ANAT a primit asigurări de la autorităţile elene că situaţia incendiilor este sub control şi că ele nu au afectat decât câteva zone turistice", informează reprezentanţii ANAT.



Potrivit acestora, în zona de sud-est a insulei Rodos, afectată de incendiile izbucnite în apropiere, au fost circa 30 de turişti români care au fost rapid relocaţi de către agenţiile de turism la hoteluri de minimum aceeaşi calitate din nordul insulei.



"Deci nu vorbim de un caz de forţă majoră, nici de anulări. Această măsură a permis turiştilor să îşi continue vacanţa în condiţii de siguranţă şi confort, fără a fi necesare anulări sau evacuări de amploare. De asemenea, turiştii care urmează să plece în Rodos şi care aveau cazări în staţiuni din zona afectată, în special în Kiotari, vor fi relocaţi de către agenţiile de turism în hoteluri de minim aceeaşi calitate din nordul insulei", precizează sursa citată.



Referitor la sfaturile acordate turiştilor, ANAT îşi exprimă dezacordul faţă de recomandările făcute de anumite autorităţi din România cu privire la evitarea călătoriilor în Rodos.



ANAT semnalează că autorităţile responsabile cu turismul din Grecia au furnizat informaţii precise şi transparente privind situaţia actuală din insula Rodos. Luni, ministrul turismului, Olga Kefalogianni, a acordat un interviu postului BBC în legătură cu incendiile din Grecia şi a subliniat că situaţia din Corfu "nu este alarmantă" şi nu are nicio legătură cu scenele văzute în Rodos.



"Am avut evacuări de case, dar nimic în raport cu ceea ce s-a întâmplat în Rodos", a declarat Kefalogianni, menţionând că doar o mică parte din insulă a fost afectată.



Referitor la Rodos, ea a subliniat că "nu există nicio problemă la aeroport şi este foarte important să subliniem că doar o mică parte din insula Rodos a fost afectată". Ministrul elen al Turismului a caracterizat drept incorecte estimările conform cărora 50% din insulă a fost afectată de incendii, precizând că "procentul este între 10 şi 20%". Ministrul elen a mai afirmat că înţelege disconfortul turiştilor legat de evacuare, dar "siguranţa este o prioritate".



Ministerul Turismului din Grecia anunţă funcţionarea unui birou de asistenţă (Help Desk) în oraşul Rodos, capitala insulei (strada Makariou şi strada Papagou 85100). Cetăţenii străini, tour-operatorii şi agenţiile de turism care doresc să ia legătura cu biroul de asistenţă pot suna la următoarele numere: 0030 2241044335; 0030 2241044330; 0030 2241044338.



"ANAT reafirmă că siguranţa turiştilor reprezintă o prioritate absolută pentru industria turismului. Companiile de turism, în colaborare cu autorităţile şi cu partenerii locali au luat măsuri adecvate pentru a asigura că toţi turiştii aflaţi în Rodos se bucură de o vacanţă în siguranţă şi fără griji. Turiştii români şi de alte naţionalităţi au fost relocaţi în număr extrem de redus, sub 5% din totalul celor prezenţi pe insulă. Ca exemplu, un touroperator român a relocat doar un turist din 400, restul petrecându-şi sejururile în nordul insulei. De asemenea, doar 5 turişti au dorit să se întoarcă acasă înainte de încheierea sejurului, ceea ce denotă încrederea acestora în măsurile luate de agenţiile de turism", mai precizează sursa citată.

