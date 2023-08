GALERIE FOTO: Skopelos, o insulă mai izolată din Grecia unde s-a filmat Mamma Mia. Ce poți vedea aici

Mărginită de Marea Egee, insula Skopelos este o destinație fermecătoare și atemporală, care fascinează an de an turiștii. Parte a arhipelagului Sporade, Skopelos este insula unde verdeața se îmbină cu istoria și gastronomia pentru a oferi vizitatorilor tot ce are mai bun. În plus, fanii Mamma Mia trebuie să afle că această insulă este una dintre destinațiile în care s-a filmat această peliculă extrem de populară, cu Meryl Streep în rolul principal.