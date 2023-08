Dieta grecească este considerată una dintre cele mai sănătoase din lume, deoarece se bazează în mare parte pe fructe și legume, cereale integrale, pește, precum și o cantitate mică de brânză și iaurt.

Când spui mâncare grecească, automat mulți oameni se gândesc la pastitso, moussaka, souvlaki și baklava. Cu toate acestea, o dietă tradițională grecească include și alimente sănătoase, cu verdețuri precum horta (verdețuri sălbatice grecești, sau buruiană, dacă ar fi să traducem ad litteram), fasolakia (fasole verde), bamies (bame), leguminoase inclusiv false (linte), fasolada (fasole), revithia (năut), mâncăruri din legume, pește și porții mici de carne, scrie greekreporter.com.

Această gamă de alimente seamănă mult cu ceea ce este considerat a fi o dietă sănătoasă și echilibrată, prin prisma nutrienților pe care le conțin aceste alimente. Mai mult, grecii sunt, de asemenea, faimoși pentru uleiul lor de măsline, care este mai puțin în bogat în grăsimi saturate decât untul sau uleiul de floarea-soarelui, fiind, prin urmare, o alegere mai bună pentru gătit.

Studiile arată că mâncarea grecească reduce riscul de atac de cord

Studiul Seven Countries a fost primul studiu care a evaluat legăturile dintre dietă, stil de viață și riscul unui atac de cord. Din 1958 până în 1970, cercetătorii care au realizat studiul au avut sub observație bărbați care trăiau în țări diverse, de la Finlanda, Japonia și până la Grecia și SUA.

Dr. Ancel Keys și echipa sa au descoperit că țările cu o dietă variată și bazată pe grăsimi mononesaturate ( ce includ fructe, legume și leguminoase) aveau cetățeni cu risc mai mic de boli de inimă decât țările ale căror diete se bazau pe grâu, carne și zahăr.

Cele mai bune rezultate au fost obținute în Creta, unde 40% din dieta oamenilor de acolo provine din grăsimi sănătoase. Dovezi recente publicate de jurnalul PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) arată că mixul de ulei de măsline și salată cu frunze sau legume este cea care conferă dietei mediteraneene un avantaj sănătos pentru că formarea de acizi grași nitro între cele două grupe de alimente scade tensiune arteriala.

Iar avantajele nu se opresc aici. Nutriționistul și autoarea britanică Tonia Buxton sugerează că dieta grecească ar putea avea și proprietăți anti-îmbătrânire. Într-un interviu, ea a susținut că respectarea dietei grecești timp de doar șapte zile poate avea un efect vizibil asupra pielii.

Potrivit mai multor studii, dieta mediteraneană este asociată cu un risc redus de apariție a mai multor boli cronice, inclusiv cancer, boala Parkinson, boala Alzheimer, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare.

Sursa foto: Pixabay

Despre autor Raluca este unul din reprezentanții entuziaști și curioși ai generației Millennials. A studiat Jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București și a urmat un master în Comunicare și Resurse Umane, în cadrul aceleiași instituții. Timp de doi ani a fost redactor la revista Forbes România și colaborator în cadrul mai multor proiecte editoriale precum Top 500 companii , Top 30 cele mai influente femei, precum și... Mai multe articole scrise de Raluca Juncu »

