Deși Black Friday este asociat cu eMAG, Flanco, Altex și alți retaileri care oferă reduceri majore la electronice, electrocasnice, dar și la produse de îmbrăcăminte și de curățenie, perioada asociată reducerilor este potrivită, de ce nu, și pentru rezervarea vacanțelor, la prețuri accesibile față de restul anului.

Black Friday 2023 la pachetele de vacanță Eximtur

Compania de călătorii Eximtur oferă de Black Friday reduceri de până la 35% la vacanţele all inclusive interne şi externe, acestea fiind disponibile atât în agenţii cât şi online, în perioada 10-12 noiembrie 2023, potrivit Agerpres.

Reduceri la vacanțe pe litoral în 2024

Oferta Black Friday aduce reduceri de până la 25% la hoteluri all inclusive de 3 şi 4 stele de pe litoralul românesc. Astfel, în Eforie Nord şi Olimp pot fi achiziţionate vacanţe cu preţuri de la 2.426 lei/ 5 nopţi/ camera cu all inclusive şi până la 2.708 lei/ 5 nopţi/ camera cu all inclusive.

Reduceri la vacanțe în străinătate

Reducerile pot ajunge până la 35% de Black Friday pentru pachete cu zbor charter în destinaţii din Turcia, Grecia Portugalia, Spania şi Cipru, cu plecări din diferite oraşe din ţară. Românii pot cumpăra pachete de 7 nopţi all inclusive, cu taxe incluse, de la 345 euro/persoană şi până la 589 de euro/persoană.

Pentru sejururi individuale în Bulgaria tarifele pleacă de la 254 euro/persoană hotel de 3 stele, 7 nopţi, all inclusive, iar pentru croaziere în Mediterana de Vest, de la 369 euro/persoană pentru 7 nopţi.

Black Friday 2023 la pachetele de vacanță IRI Travel

Tur-operatorul IRI Travel organizează Târgul Online de Turism, care se suprapune cu campania de reduceri Black Friday, oferind turiştilor oferte speciale cu perioade de valabilitate prelungite. În intervalul 9 noiembrie - 12 noiembrie, turiştii pot profita de reduceri considerabile, iar multe dintre aceste oferte se prelungesc până la data de 19 noiembrie şi unele chiar până la 30 noiembrie.

"Ofertele noastre speciale pentru târgul online de turism dar şi de Black Friday includ reduceri de Early Booking/Înscrieri Timpurii, care pot ajunge până la 40% faţă de tarifele standard. Această combinaţie de oferte exclusive este menită să transforme orice călătorie într-o experienţă de neuitat. Ţinând cont că avem o rată a inflaţiei încă destul de mare, la nivel global, şi scumpiri de la an la an, am observat tendinţa firească a turiştilor de a-şi securiza destinaţia preferată de vacanţă din timp. Ofertele Early Booking acoperă eventualele majorări de tarife care pot interveni între timp, dar oferă, în acelaşi timp, şi o reducere substanţială de preţ. Cu cât rezervi mai devreme, cu atât beneficiezi de un tarif mai accesibil. Constat că turismul are din nou predictibilitate şi din ce în ce mai mulţi români preferă să rezerve din timp", a declarat Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Cele mai solicitate destinaţii în această perioadă şi reducerile valabile pe perioada Târgului Online de Turism IRI Travel sunt: Bulgaria, cu reduceri de până la 40%, în staţiuni: Munte - Bansko şi Borovets, Litoral 2024 - Albena, Nisipurile de Aur şi Sunny Beach; România, cu reduceri de până la 38%, în cele mai solicitate staţiuni: Munte şi balneo - Călimăneşti, Băile Felix, Băile Herculane, Sinaia, Poiana Braşov, Litoral 2024 - Eforie Nord, Mamaia, Olimp, Jupiter.

Pentru Grecia, tur-operatorul oferă reduceri de până la 40% în cele mai solicitate zone: Thassos, Halikidiki, Corfu, Riviera Olimpului. Tot până la 40% sunt reducerile pentru Turcia, Kuşadasi, Bodrum şi zona Antalya.

Toate ofertele sunt actualizate în sistemul de rezervări şi pot fi rezervate prin întreaga reţea de peste 1000 de agenţii partenere IRI Travel din România.

IRI Travel este prezentă de 17 ani în peisajul turismului românesc cu cele mai cerute destinaţii de vacanţă ale românilor - România, Bulgaria, Grecia, Turcia, Austria, Italia. IRI Travel are o reţea de peste 1000 de agenţii partenere pe teritoriul întregii ţări.

Sursa foto: Unsplash

