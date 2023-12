Comisia Europeană vrea să reglementeze unitar dimensiunea și greutatea bagajelor de mână

Comisarul european pentru Transporturi, Adina Vălean, a anunţat, în data de 7 decembrie, că a promovat în Comisia Europeană un proiect nou privind drepturile pasagerilor. „Cerem industriei să facă un efort de standardizare, în sensul în care să cadă de acord, desigur în funcţie de tipul de avion şi aşa mai departe, care ar trebui să fie dimensiunile standard,” a spus Vălean, citată de Agerpres.

„Recent am promovat în Comisia Europeană un proiect nou care cred că este de interes pentru cetăţeni, pentru pasageri, un proiect nou privind drepturile pasagerilor. Aduce câteva întăriri ale acestor drepturi pe care noi le-am descoperit studiind ceea ce a mers mai rău în ultima vreme şi am adus, să spun aşa, corecţii. În primul rând creăm o obligativitate a autorităţilor naţionale de a fi proactive în a monitoriza comportamentul companiilor de transport pentru a putea face corecţii înainte ca lucrurile să meargă din rău în mai rău. Cu alte cuvinte, să monitorizeze standarde de calitate a serviciilor de transport”, a spus comisarul european.

„Aceste standarde de calitate care presupun chestiuni legate de relaţia cu pasagerii, de întârzieri, de felul în care rambursează costul biletelor. Introducem obligaţia ca operatorii de transport să le facă publice astfel încât cetăţenii şi autorităţile să ştie care sunt standardele, performanţele, fiecărei companii şi să poată în felul acesta să monitorizeze şi să contribuie la corectarea, să spunem, a unor situaţii mai puţin fericite", a adăugat Vălean, în cadrul unei conferinţe.

Ea a explicat că prin introducerea obligativităţii pentru autorităţile naţionale de a monitoriza şi de a interveni pentru protejarea drepturilor pasagerilor se creează în felul acesta "o armă şi pentru Comisia Europeană de a interveni în situaţii de criză".

Adina Vălean a afirmat că în pandemie nu s-a putut interveni direct asupra statelor membre în a le forţa sau penaliza pentru faptul că nu se asigură de aplicarea corectă a drepturilor pasagerilor. De data aceasta, cu aceste modificări, Comisia poate să intervină asupra statului membru dacă se constată faptul că acesta nu-şi face datoria în a implementa corect drepturile pasagerilor.

Bagajul de mână din avion, o „eternă poveste”

„O altă noutate, cred de interes, este eterna poveste a bagajului de mână şi a felului în care se vând biletele de avion. Aici cerem industriei să facă un efort de standardizare, în sensul în care să cadă de acord, desigur în funcţie de tipul de avion şi aşa mai departe, care ar trebui să fie dimensiunile standard. Există o oarecare indicaţie la nivelul Asociaţiei Internaţionale de Transport Aerian, de exemplu, dar de acolo ştim foarte bine că practica aduce divergenţe mari între dimensiunile bagajului de mână, de la o companie la alta, de la un tip de bilet la altul, ce este permis, ce nu este permis şi cerem industriei să cadă de acord asupra unor standarde mai simple, clare, astfel încât pasagerii să ştie la ce să se aştepte atunci când achiziţionează un bilet”, a menționat Vălean.

„Introducem de asemenea un tip de protecţie nouă pentru pasagerii care îşi cumpără biletele prin intermediari în sensul în care cerem transparentizarea la cumpărarea biletului a tipului de protecţie de care cumpărătorul se bucură. Cu alte cuvinte, dacă se întâmplă ceva biletul trebuie rambursat sau despăgubiri trebuie acordate. Trebuie să fie clar de la bun început dacă acest lucru îl face intermediarul sau îl face compania aeriană", a declarat aceasta.

Ea a menţionat că rambursarea sau acordarea despăgubirilor trebuie să fie făcută fără costuri suplimentare pentru pasager.

„O altă noutate este pentru pasagerii multimodali, cei care cumpără un bilet combinat, să spunem tren - avion, aici de asemenea se introduce obligativitatea transparenţei în sensul în care la achiziţionare trebuie să ştie foarte clar ce tip de bilet cumpără. Este un bilet combinat, adică un sigur contract, sunt două bilete diferite sau desigur există varianta în care pasagerul optează să-şi cumpere două bilete complet diferite de la doi furnizori diferiţi. În toate aceste situaţii trebuie să fie foarte clar ce tip de protecţie are pasagerul. Cu alte cuvinte, dacă am cumpărat un bilet în baza unui singur contract care conţine avion şi tren, şi dacă din cauza întârzierii avionului am pierdut trenul, cel care a vândut biletul are responsabilitatea de a asigura eventual returnarea la punctul de destinaţie dacă pasagerul nu doreşte să-şi continue călătoria gratis, sa propună o rerutare cât mai rapidă, să găsească o altă formă pentru ca pasagerul să ajungă totuşi la destinaţie", a spus Adina Vălean.

Comisarul European a precizat că vor fi introduse câteva prevederi care vor corecta şi vor îmbunătăţi situaţiile cu care se confruntă pasagerii cu dizabilităţi sau cu mobilitate redusă. În toate nodurile de transport va exista un singur punct de contact unde se poate adresa persoana respectivă. Dacă o companie cere însoţitor pentru persoana cu mobilitate redusă, atunci călătoria însoţitorului trebuie să fie gratuită şi acesta să fie aşezat cât mai aproape de persoana pe care o însoţeşte.

Sursa foto: Shutterstock.com

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: