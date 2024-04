GALERIE FOTO | Cum arată Hotel Cișmigiu și ce așteptări au cei care-l conduc după rezultatele record de anul trecut

A trecut ceva timp de când Hotelul Cișmigiu a fost preluat de spaniolii de la Hercesa, dezvoltatorul imobiliar care a investit 15 milioane de euro în renovarea și readucerea la viață a clădirii care împlinește 112 ani de la inaugurarea sa.

Anul 2023 a fost cel mai bun din istoria hotelului ca rezultate, ajungând la venituri de 1,9 milioane de euro, depășind anul de referință 2019.

Pentru acest an, directorul general al hotelului, Mirela Cojocaru anticipează o crește mai mică, dar asta și în condițiile în care anul trecut a fost unul excepțional pentru ei. Ținta pare să fie depășirea pragului de încasări de 2 milioane de euro.

„Ne uităm cu emoție la ce se întâmplă în Israel. Cea mai mare parte a vizitatorilor noștri din anii anteriori au fost turiști din Israel, iar în ultima perioadă, în contextul conflictului, am primit mai multe solicitări de anulare a rezervărilor, dar rămânem încrezători că ne putem atinge obiectivele”, a declarat, pentru wall-street.ro, Mirela Cojocaru.

Compania mizează în continuare pe atractivitatea hotelului prin poziționarea sa, una de care nu beneficiază multe hoteluri de 4 stele din oraș, cele care preiau, potrivit Mirelei Cojocaru, cei mai mulți turiști care vizitează capitala României.

Directorul general al hotelului mizează și pe contrastul pe care-l oferă clădirea în materie de arhitectură și amenajare.

„Când am reconstruit hotelul, am făcut tot ce am putut să păstrăm și să protejăm fațadele, dar în interior am reconstruit totul de la zero. Acum, turiștii sunt plăcut surprinși de contrastul dintre cum arată exteriorul hotelului, care păstrează farmecul clasic, și amenajările moderne de la interior. Cei mai mulți se așteptă să vadă un stil de amenajare mult mai clasic și la interior”, ne-a mai explicat Mirela Cojocaru.

2024 un an cu provocări noi

Din ce înțelegem, va fi un an provocator ținând cont de contextul anului 2024. Pe lângă incertitudinea legată de fluxul normal de turiști din Israel, a mai apărut o altă problemă, deoarece, pe Bulevardul Elisabeta, mai multe clădiri au fost încadrate ca având un grad ridicat de risc seismic, iar multe dintre spațiile comerciale de la parterul acestor clădiri nu au mai primit autorizație de funcționare.

Problema nu ar consta în faptul că acele spații comerciale nu ar mai funcționa, ci că ar putea crea o imagine negativă a arealului în care se încadrează hotelul Cișmigiu, o clădire care corespunde normelor în ceea ce privește siguranța în caz de cutremur.

Partea pozitivă este aceea că hotelul se află aproape de Centrul Vechi al orașului, de Calea Victoriei, iar turiștii care se cazează în hotel caută cu precădere locațiile de distracție și de cumpărături din aceste zone.

„Turiștii care vin la noi atrași de restaurantele și cafenelele pe care le găsesc în centrul orașului, dar și de cazinouri. Mulți sunt încântați că pot merge la petrecerile din Centrul Vechi care țin până noaptea târziu, dar și de prețurile care sunt mai mici decât în alte capitale din Europa”, ne-a mai explicat Mirela Cojocaru.

Nu în ultimul rând, directorul general al hotelului ne mai spune că mizează și pe rețeta diferită pe care o oferă față de celelalte hoteluri din București, aceea că nu pune la dispoziția turiștilor camere clasice, ci apartamente.

Dormitoarele sunt separate de zona de living, iar unele au și chicinete. Sunt amenajate modern, iar turiștii care vin la Hotel Cișmigiu îl preferă pentru că este perfect pentru cei are călătoresc însoțiți, cu iubita, soția sau chiar cu toată familia, deși, la fel ca în cazul marii majorități a hotelurilor din Capitală, turismul de business este cel care aduce cei mai mulți vizitatori și în hotelul deținut de Hercesa.

Datorită modului în care a fost amenajat, Hotelul Cișmigiu a fost un refugiu chiar și pentru unii dintre bucureșteni în timpul pandemiei, ne-a mai povestit Mirela Cojocaru.

„Cei mai mulți nu fuseseră niciodată la noi în hotel, așa că au fost surprinși de ce au găsit aici. Au venit să se cazeze la noi în pandemie pentru că voiau să mai scape de acasă, să schimbe decorul și au venis să se cazeze la noi, mai ales că în acea perioadă prețurile erau foarte mici”, ne-a mai explicat ea.

Hotelul oferă trei tipuri de apartamente: Executive, Superior și Deluxe. Dispune de două restaurante: „Gambrinus”, la parter, și „Bistro La Etaj”, de la ultimul etaj, unde oaspeții pot lua micul dejun și care oferă o priveliște unică, deși, pe anumite porțiuni, nu neapărat grozavă, din cauza clădirilor din jur și care nu au fost îngrijite de proprietarii lor. Un aspect asupra căruia cei de la hotel nu au control.

Dincolo de restaurante și apartamente, Hotel Cișmigiu poate găzdui și evenimente corporate și private, punând la dispoziție sălile: Lipscani, Blănari, Șelari, Zarafi, Gabroveni, dar și Amfiteatrul Cervantes.

Dacă nu ați fost încă în Hotelul Cișmigiu, dar vreți să vă faceți o idee cum arată, vă invităm să vizionați galeria de poze care însoțește acest articol.

