Internship în comerț digital: Devino expert, imediat după facultate

“Căutăm specialiști cu X ani de experiență în digital”. Este o sintagmă care descurajează de cele mai multe ori proaspeții absolvenți de facultate. Păi cum să am cei X ani de experiență, dacă eu până acum am studiat?! Dă-mi șansa să arăt ce pot, și nu vei regreta. Sună familiar, nu-i așa?

Editorial scris de către Cristi Movilă, Eastern Europe General Manager & EMEA SVP at VTEX, și expert în ecommerce cu peste 15 ani de activitate în domeniu. De doi ani conduce operațiunile VTEX în România și în țările din regiune.

În anii ‘90 și chiar anii 2000, pentru a reuși să îți treci în CV experiența relevantă trebuia să te angajezi la o firmă, deseori prin cunoștințe și relații, sau, după caz, să “cari servieta” cuiva o perioadă de timp, “pentru a învăța meserie”. Lucrurile s-au schimbat în bine și, acum, ai ocazia, ca proaspăt(ă) absolvent(ă), nu doar să faci practică într-o multinațională de renume, ci să fii și plătit(ă) și să acumulezi experiență într-un domeniu cu adevărat de viitor.

Țin minte cum, încă din liceu, prin 2001, am primit prima mea carte de PHP și MySQL. Era un tom gros, un foileton al viitorului programator. Am fost o bună perioadă autodidact, visând la o carieră în digital. Pasionat de tehnologie, am căutat în lung și-n lat o companie la care să mă angajez. Am construit singur site-uri, magazine online, pentru că în acea perioada a găsi un internship bun și de viitor era, încă, destul de greu. Ce să mai vorbim să fie și plătit.

Alți colegi de-ai mei de la VTEX, actuali experți în comerț, au început imediat după facultate cu totul alte meserii - curieri, brokeri de asigurări, vânzători în magazine, documentare de produse. Totul, pentru a acumula suficientă experiență, a arăta că vor să învețe, să evolueze și, încet, să poată să acceadă spre rolurile pe care cu adevărat le doreau. Procesul nu era însă unul facil.

Fast forward câțiva ani și lucrurile sunt complet schimbate. În prezent, dacă ești ambițio(a)s(a), ai background-ul oferit de facultate, multe companii private îți oferă posibilitatea de a face internship. Poți vedea încă de la 21-22 de ani ce înseamnă să lucrezi într-un colectiv, să îndeplinești task-uri comune, să înveți și să testezi instrumente digitale utile, să creezi planuri de business și să simți satisfacția îndeplinirii unor obiective.

Programul Digital Commerce Specialist (DCS) este unul pe care, și scriu asta cu toată sinceritatea, l-aș recomanda fără ezitare celor mai buni prieteni, proaspeți absolvenți sau viitori absolvenți de facultate.

Pe scurt, DCS este o inițiativă globală cu o durată de doi ani, pe parcursul căreia candidații selectați beneficiază de o bursă, au parte de experiența unui post cu normă întreagă și parcurg module de învățare dezvoltate de Institutul EICOM (European Insitute of Commerce Management), instituție cu o metodologie educațională independentă, afiliată Universității Cambridge. La finalul programului, profesionistul va avea capacitatea de a lucra în mai multe domenii, precum afaceri și dezvoltarea de produse, experiența clientului, marketing digital și operațiuni de creștere.

De ce să faci internship în comerț digital, alături de VTEX?

Este un program unic în România, din mai multe perspective pe care le voi enumera mai jos

1. VTEX este o organizație cu peste 20 de ani vechime, solidă, dar care are agilitatea și dinamica unei companii “la început de drum”. Încurajăm inițiativa, libertatea de a gândi noi strategii și, important, avem și posibilitatea de a le pune în practică pe cele bune.

2. VTEX este o companie globală, pornită din Brazilia și lider în America Latină. Ca intern plătit, vei vedea exact ce înseamnă să conlucrezi cu colegi de peste tot din lume, spre obiective comune. Culturi diferite, diversitate, noi relații și noi paradigme. De asemenea, vei colabora cu toți ceilalți interni din toate țările lumii - persoane de vârste similare, cu pasiuni și interese similare.

3. Vei putea învăța ce înseamnă comerțul și digitalul la 360 de grade. După cei doi ani te vei putea numi, cu adevărat, profesionist(ă) în întreg ecosistemul de comerț electronic. Practic, întreaga companie are ca scop formarea de experți în domeniul tehnologiei și al comerțului. Prin experiențe practice, mentorat și un proces de învățare personalizat, accelerăm formarea profesioniștilor și dezvoltăm lideri la scară globală.

4. Vei trece prin toate pozițiile dintr-o multinațională extrem de solidă și respectată în industrie. Vei intra în contact direct cu clienți și parteneri ai VTEX, va fi o experiență extrem de “hands-on” cu toate procesele și toți pașii necesari construirii unei prezențe online complexe, flexibile, de viitor.

5. Un lucru de care se plâng mulți interni din varii companii este faptul că nu se simt importanți, că sunt doar “o mică rotiță” într-un sistem mult mai mare. VTEX a fost construită pe un principiu foarte sănătos, acela că fiecare membru al echipei, indiferent de vechime și experiență, este o parte integrată extrem de importantă în întreg angrenajul. Inițiativele viitorilor interni vor avea reverberații până la clienți de miliarde de euro.

6. Numele mari de clienți care aleg VTEX reprezintă garanția unei companii cu adevărat de viitor, care folosește cele mai noi tehnologii din industria de comerț - Walmart, Motorola, Whirlpool, Carrefour, L’Oreal sau C&A sunt doar câteva dintre brandurile ale căror magazine online sunt susținute de platforma SaaS a VTEX. Este important pentru viitorii interni să își înceapă cariera într-o companie de viitor, cu background solid, deservind clienți cu adevărat vizibili.

7. Programul este susținut de EICOM, una dintre cele mai prestigioase instituții din lumea comerțului digital. Echipa din România, care coordonează activitățile regiunii din Europa Centrală și de Est, a crescut frumos și organic. Avem o echipă de peste 20 de specialiști , și aici nu punem la socoteală partenerii de excepție cu care lucrăm. Principalele persoane vizate pentru acest program sunt cele cu competențe matematice și analitice solide, motivate de provocări și dispuse să încerce alternative și să își asume riscuri. Poate fi o oportunitate bună pentru tine să faci parte din această echipă în creștere și, alături de noi, să pui umărul la creșterea întregii piețe de comerț din România.

Din anii ‘20, de când termenul de “intern” a intrat în vocabularul nostru, în domeniul medicinei, și până în prezent, internship-urile au suferit diverse schimbări. Consider că ceea ce face VTEX prin programul DCS este începutul schimbării în bine și poate fi un exemplu și pentru alte companii.

România are nevoie de experți în digital mai mult ca niciodată, pentru a putea ține pasul cu tendințele mondiale, a rămâne o piață competitivă. Tinerii care vor veni alături de noi vor face parte din viitoarea generație de specialiști care ar putea pune România pe harta țărilor respectate din acest punct de vedere.

