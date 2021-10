În mod cert, brandurile nu își mai permit să nu existe în online, însă discuțiile nu ar trebuie să graviteze în jurul ideii de a avea sau nu prezență în online, ci a modului în care o companie se poate diferenția într-o piață a online-ului extrem de competitivă, unde jucătorii pun la bătaie o multitudine de resurse.

„Dacă sunt un retailer în offline și nu am în online, am un dezavantaj competitiv, așa că primul lucru pe care-l fac e să rezolv dezavantajul pentru că acela mă matură din piață. În același timp, dacă sunt un magazin 100% online, păi acesta e un punct de paritate, mă pune doar într-o competiție directă sau indirectă cu companii precum Fashion Days, eMAG sau cei care au buzunare foarte adânci.

Online-ul e o joacă pentru cei care au bani, resurse, așa că trebuie să fii pregătit. Noi vedem aici că fără online nu se poate. Bun, dar care e avantajul competitiv dacă sunt în online?”, a declarat Mihai Bonca, Senior Consultant la Brand Architects, în cadrul retailArena 2021, una dintre cele mai importante conferințe de business dedicate industriei de retail, FMCG și eCommerce.

Mihai Bonca este de părere că în 2021, a exista în online este ca și cum „ai fi racordat la electricitate”, însă diferența va consta în modul în care te diferențiezi față de competitorii tău, aspect de care retailerii din România se preocupă destul de puțin.

„Următoarea întrebare mult mai profundă e cum reușești să te diferențiezi. În offline, dăm cu parfum facem training angajaților, chemăm un arhitect. În online nu ai acești diferențiatori. Trebuie să ai operațiuni și preț. Totul se reduce la aceste două chestiuni, unde investește Amazon de pildă. Întrebarea e: pot să joc acest pe termen lung? Dacă nu pot să joc, va trebui să mă reorientez”, a mai precizat specialistul.

