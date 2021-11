Oportunitatea și sezonalitatea se numără printre principalele criterii de care o companie care activează pe piața comerțului online trebuie să țină cont atunci când își optimizează pagina, a declarat Tudor Popescu, head of innovation & product manager la Upswing, care a explicat în cadrul conferinței retailArena: A Game of the Future care sunt principalele probleme cu care se confruntă cei care vor să pătrundă cu un brand mare în România, dar și jucătorii mari din comerțul online.

„Atunci când facem SEO pe un magazin online mai mic, lucrurile sunt relativ mai simple, dar SEO nu este niciodată simplu. Lucrurile se complică și mai mult odată cu tipologia site-ului, dacă el are mai multe categorii, atunci devine din ce în ce mai complicat să îți concentrezi eforturile și să știi ce anume să faci și când.

Primul lucru care poate părea un truism este oportunitatea, dar noi trebuie să ne asigurăm că acele categorii pe care noi vrem să le optimizăm au oportunitate, adică sunt relevante, există produse, iar oamenii caută într-un număr foarte mare acele produse. Problema pe care o vedem aici este că brandurile nu investesc destul de mult timp să transmită aceste informații despre tipologia lor de business, produsele și categoriile lor către agenția cu care colaborează, iar fiecare agenție se uită la un set de KPI, un set de metrici când stabilesc oportunitatea în funcție de lentila lor și asta este o greșeală. Trebuie suprapuse KPI-urile de SEO cu metricii de business”, a declarat Tudor Popescu, head of innovation & product manager Upswing, citat de Retail.ro.

Un alt criteriu de care trebuie să țină cont jucătorii din comerțul online atunci când își optimizează pagina este sezonalitatea.

„Ce facem noi și vă recomandăm și vouă este să scoateți volumul de căutări pe fiecare categorie sau produs și să îl comparați cu media. În momentul în care compari media din fiecare lună cu average-ul, o să vezi direct unde și când trebuie să acționezi pe anumite categorii. Plus că trebuie să îți alegi un timp înainte de a targeta categoriile respective: o lună, două sau trei”, explică Popescu.

În ceea ce privește optimizarea produselor dintr-o pagină, recomandările sunt de a analiza datele disponibile, atât cele de business, precum unitățile existente în stoc pentru un anumit produs, cât și cele de digitalizare.

„Aici trebuie să aplicăm mai multe leyere deodată. Avem trei seturi de date: datele de business, marjele de profit (câte tranzacții facem și ce profit realizăm pe acel produs), plus datele de oportunitate organică. După ce analizăm datele din aceste trei surse, ar trebui să vedem produsele pe care ar trebui să le optimizăm și în care ar trebui să investim”, mai spune Popescu.

Upswing este o agenție de SEO și content marketing, care a lansat în 2013 aplicația SEOmonitor, folosită de sute de agenții de SEO și branduri din România și din lume. Compania a lansat produsul Contero, un serviciu care oferă optimizare pentru categorii și produse.

