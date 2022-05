Retailerul online eMAG a lansat în 2021 un plan de investiții întins pe 10 ani. Pentru primii 3 ani, suma bugetată este de 3,2 miliarde de lei. Iulian Stanciu, președinte executiv eMAG, precizează că momentul macroeconomic în care ne aflăm favorizează investițiile și că acestea vor continua, neașteptându-se la o recesiune în perioada următoare.

”Rata de angajare este foarte mare, nu există un pericol iminent de pierdere a locurilor de muncă. Legat de curs, am văzut cum Banca Națională a României ia decizii în aceste sens. Va ține cu dinții de curs având în vedere că este o măsură contra inflației. Aceste elemente ne dau speranță și optimism că lucrurile vor arăta bine, contextul macroeconomic favorizează investițiile și vom continua să investim”, a precizat Iulian Stanciu.

El adaugă faptul că nu ia în considerare o recesiune în perioada următoare, iar pe termen mediu, un an-doi, a punctat faptul că ”dacă am ști, am fi în altă parte”.



”Nu cred că vom trece printr-o recesiune în perioada următoare. Nu am luat acest lucru în considerare când am stabilit planurile noastre. Am luat în considerare turbulențe. Suntem atenți, am amânat anumite investiții, suntem mai prudenți decât de obicei. Anul trecut am dat drumul multor inițiative, iar în momentul de față, numărul de inițiative noi este mai redus. Am amânat extinderea într-o nouă țară”, a adăugat Stanciu.

La nivel grupului eMAG sunt 10.000 de angajați, iar Tudor Manea, CEO eMAG, estimează că vor mai angaja câteva sute anul acesta, în special pe zona de tehnologie.

Investițiile derulate în 2021 s-au ridicat la puțin peste 1 miliard de lei. Principalele direcții în care au mers, conform lui Iulian Stanciu, au fost:

tehnologie -128 de milioane de lei

Logistica – 439 de milioane de lei

Marketplace 72 de milioane de lei

eMAG Ventures 260 de milioane de lei

Dezvoltare internațională 75 de milioane de lei

Dezvoltare profesională 15 milioane de lei

”Finanțarea investițiilor se face din profitul pe care-l reinvestim, este o înțelegere pe care am avut-o cu partenerii nostri. Am adus bani de acasă, am luat și credite bancare ca să facem aceste investiții. Ele vor livra servicii mai bune, tehnologie, antreprenoriat prin Marketplace sau eMAG Ventures și o extindere regională. România poate fi un hub de comerț și un hub de tehnologie regional”, adaugă Iulian Stanciu, fără a oferi cifre legate de nivelul profitului înregistrat de business-urile pe care le reprezintă.

Grupul eMAG a avut o cifră de afaceri de 9,5 miliarde de lei în 2021. Tudor Manea, CEO eMAG, precizează că peste 5 milioane de utilizatori folosesc în prezent aplicația eMAG și peste 342.000 de clienți sunt abonați Genius. Numărul de selleri în Marketplace a ajuns la 42.000, dintre care peste 2.500 vând internațional.

