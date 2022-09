Kiril Dinov, VTEX: Teleshopping-ul de pe vremuri s-a transformat acum în Live Shopping

Kiril Dinov, Vice President of Sales Eastern Europe VTEX, a vorbit în cadrul ecomTEAM 2022 despre viitorul strategiilor omnichannel.

”Cea mai mare provocare e de integrat toate canalele. Eu aș evita greșelile în zona asta, aș vrea să fie unificată toată experiența”, spune Kiril Dinov. În platforma enterprise de comerț digital VTEX sunt acum peste 3.200 de magazine online, din aproape 40 de țări.

”În Brazilia avem peste 500 de magazine fizice înrolate în platformă, acolo profită de trend-ul de conversational commerce”, spune reprezentantul VTEX. În România, afirmă el, față de alte piețe, mai este mult de lucru, dar este o mare oportunitate, de care cine va profita primul va câștiga cel mai mult.

”Am dezvoltat în platformă posibilitatea de Live Shopping - teleshopping cum se numea pe vremuri. Tu, ca retailer, poți să faci Live Shopping din magazin și să prezinți o colecție nouă, produse noi pe care vrei să le scoți în față. Iar în calitate de client final poți vedea produsele, pune întrebări”, explică Kiril Dinov. Iar aceasta nu este doar în magazinul online, ci și pe alte canale, Facebook, TikTok, Instagram. În acest mod se atinge o audiență foarte mare, care poate crește dacă sunt integrați și influenceri.

Astfel de soluții au fost implementate prima dată în China, dar au ajuns populare în întreaga lume - și, timid, pătrund și la noi



”Momentan, în România un singur client a făcut asta, F64, ei s-au concentrat pe partea educațională – ce aparate, obiective să folosești. În afară, Samsung, de exemplu, a avut astfel de campanii, care au avut succes.”, spune Kiril Dinov.

VTEX o companie listată la Bursa de Valori din New York. Branduri ca Sony, Walmart, Whirlpool, Coca-Cola, Stanley Black & Decker, AB InBev și Nestlé au încredere că VTEX le va accelera și va asigura transformarea comerțului.

Sursa foto: wall-street.ro / Ovidiu

