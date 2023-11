Restaurante digitale: Fendi, restaurantul care a „condimentat” livrarea de shaorma din sudul Bucureștiului

Povestea Fendi Kebap a început în 2015 când, din cauza concurenței cu marii retaileri, familia Sandu a fost nevoită să închidă magazinul de cartier pe care îl avea în Rahova. La opt ani după deschiderea primei shaormerii, Fendi Kebap a devenit un brand foarte cunoscut în rândul locuitorilor din sudul Bucureștiului și a ajuns deja la trei locații deschise.

Pentru a afla mai multe despre povestea din spatele uneia dintre cele mai apreciate shaorme din București, am stat de vorbă cu Emil Sandu, cofondator al businessului, în cadrul proiectului „Restaurante care inovează, atât în business cât și în farfurie”, susținut de Tazz.

Fendi Kebap a primit premiul Local Love Brand din partea Tazz pentru că a adus o creștere vizibilă în business prin excelența serviciilor, preparatelor și dedicării.

„Aproape 20 de ani am avut, în Rahova, un mini market de «colțul blocului», dar oamenii au început să migreze către supermarketuri și hipermaketuri și a trebuit să închidem acel magazin. Pentru că aveam totuși spațiul închiriat, ne-am gândit să deshidem altceva în locul magazinului, iar fratele meu a venit cu ideea deschiderii unei shaormerii pentru că eram consumatori și iubitori de shaorma”, povestește Emil Sandu.

Investiția inițială s-a ridicat la aproape 80.000 de euro, cea mai mare parte fiind folosită pentru achiziționarea de echipamente pentru bucătărie.

“Am încercat să venim cu ceva diferit pe piață, să ne îndepărtăm puțin de gustul clasic. Am pornit cu un shaormar cu experiență, însă produsele le-am făcut după gustul meu. Le-am testat de zeci și zeci de ori până am fost mulțumit”, mai explică antreprenorul.

Au început inițial cu 8-9 poduse, însă, ulterior au rămas la shaorma și cheese kebap (produsul cel mai vândut al Fendi Kebap și în prezent).

La trei ani după primul restaurant, în 2018, s-a deschis cel de-al doilea restaurant Fendi Kebap, pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu, foarte aproape de parcul Orășelul Copiilor. În scurt timp, restaurantul din Brâncoveanu a ajuns să fie locația cu cele mai bune vânzări pentru că partea de livrări merge foarte bine în zona acoperită.

“Vânzarea «la geam» - cum îi zicem noi - este similară, însă diferența este făcută de zona de comenzi online, mult mai mare în Brâncoveanu. Tocmai de aceea în luna august a acestui an am deschis o a treia locație, aproape de Brâncoveanu, în zona Metalurgiei. Am ales această zonă pentru că aici suntem cunoscuți și credem că putem să acoperim tot sudul Capitalei și localitățile limitrofe în acest fel”, mai declară reprezentantul Fendi Kebap.

În prezent, cele circa 250 de livrări zilnice reprezintă circa un sfert din totalul vânzărilor realizate în restaurantul din Brâncoveanu.

Emil Sandu a observat o dezvoltare a pieței de HoReCa din Capitală în ultimii ani, însă consideră că românii sunt încă conservatori în ceea ce privește mâncarea.

“Au apărut multe restaurante cu specific în București, dar încă mi se pare că românii rămân tradiționaliști în ceea ce privește mâncarea, nu sunt dornici să experimenteze foarte mult. Și eu, chiar dacă lucrez în domeniu, nu sunt deloc receptiv la nou”, mai spune antreprenorul.

Anul trecut, Fendi a înregistrat o cifră de afaceri de 9 milioane de euro, dublu față de anul 2021, în principal datorită componenței de livrări care a crescut foarte mult în timpul pandemiei, dar și după.

„Noi lucram deja cu serviciul de livrări când a început pandemia, dar a crescut de 4-5 ori zona de comenzi online în pandemie. Chiar și cei care nu erau fani online, în pandemie au fost nevoiți să facă asta. Mulți nu ne știau din offline, dar în pandemie și-au instalat aplicațiile de comandă, ne-au văzut acolo, au încercat produsele noastre și au rămas clienți fideli”, conchide antreprenorul.

