Ce procente de creștere a vânzărilor înregistrează magazinele online în noiembrie, luna "Black Friday"

Luna "Black Friday" creşte cu peste 45% vânzările magazinelor online, în comparaţie cu media lunară anuală, relevă un studiu de specialitate, transmite Agerpres.

Potrivit cercetării realizată de platforma Aqurate, în această marjă, cele mai mari creşteri apar în categoriile produselor pentru Copii şi bebeluşi (+75,8%), Sănătate şi înfrumuseţare (+55,5%) şi Casă şi grădină (+55,1%).

"An de an, impactul Black Friday la nivelul întregii luni noiembrie aduce un vârf al vânzărilor, deseori neegalat, în rândul multor magazine online, nici de Crăciun, Paşte sau alte momente de vârf în calendarul cumpărăturilor online. Am analizat un eşantion reprezentativ de magazine online, iar măsurătorile arată un plus general de 45,7%", declară Vlad Marincaş, CEO şi cofondator Aqurate.

În topul creşterilor se mai regăsesc produsele din categoriile: Electronice (+50,3%), Cărţi şi multimedia (+48,3%), Haine şi accesorii (+40,9%), Pet shop (+40,7%), Artă şi divertisment (+38,9%), Bricolaj şi DYI (+34,7%) şi Alimente, băuturi şi tutun (+10,7%).

Studiul a fost realizat pe un eşantion de peste 80 de magazine online, din zece categorii de comerţ electronic.

În 2022, valoarea plăţilor online a înregistrat o creştere de 64%, faţă de ediţia anterioară a "Black Friday", în timp ce numărul tranzacţiilor s-a majorat cu 30%.

Cât despre produsele preferate atunci de români, conform cercetării făcute de furnizorul de servicii şi tehnologie de plată Global Payments, cele mai multe tranzacţii s-au făcut în magazinele cu articole sportive, urmate de cele cu produse pentru animalele de companie.

Aqurate, platformă SaaS bazată pe inteligenţă artificială (AI) care ajută companiile din eCommerce să îşi folosească datele pentru a creşte, a fost fondată în anul 2019 şi a atras, până în prezent, finanţări în valoare de aproximativ 500.000 de euro.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: