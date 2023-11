Marina Popescu, Floria: Comanzi de Black Friday, la preț mic, cu livrare chiar și de Valentine’s Day

Anul acesta, Floria se va concentra de Black Friday pe oferte promoționale la buchete de flori. “ Este clar că mind set-ul este de a cumpăra produse de utilitate imediată, de care clienții se pot bucura pe loc. Ne ajută și faptul că livrăm în toată țara în doar 2-4 ore, inclusiv în ziua de Black Friday”, subliniază Marina Popescu, general manager al Floria , într -un interviu exclusiv pentru VTEX, platforma pe care operează retailerul de flori și aranjamente florale.

“Încercăm să aducem noi oferte în fiecare an. Au fost și perioade de test, în care am încercat să oferim servicii speciale, la un preț redus semnificativ. De exemplu, în 2022 am mizat pe un produs cu un preț fix, care oferea acces direct în clubul nostru de fidelizare, deci comenzi cu reducere de 20% timp de un an. Reducerile de anul acesta vor fi aplicate la mai multe produse în data de 10 noiembrie. Clienții noștri fideli vor avea acces la aceste promoții încă de joi, 9 noiembrie”, punctează Marina Popescu, general manager al Floria.

Compania mizează pe reduceri mari, de până la 50%, la produse de sezon, la o parte din produsele din top vânzări și la produse speciale: buchete de trandafiri (de departe în topul celor mai vândute), buchete cu hortensii (chiar dacă nu mai sunt în sezon la acel moment, au decis să găsească o soluție astfel încât clienții să se poată bucura de produsele preferate), aranjamente în cutie și produse speciale, precum pachetul Cucerește-o, compus din 3 buchete de trandafiri, cu 3 livrări succesive. Începem prin a livra un trandafir și o felicitare, peste 11 minute livrăm un buchet de 11 trandafiri și, la final, un buchet de 89 de trandafiri. Vor avea reduceri speciale și buchetele de 101 trandafiri.

“Este important de precizat aici că, deși prețurile promoționale vor fi online doar două zile, clienții își pot alege data de livrare oricând, în următorul an. Așadar, e o ocazie bună să comande încă de pe acum un buchet de flori pentru Sfântul Andrei, Sfântul Nicolae sau, de ce nu, Valentine's Day”.

Florile comandate pe Floria.ro pot fi livrate oriunde în țară, dar și în străinătate, în 2-4 ore de la confirmarea comenzii. Platforma Floria.ro asigură discreție totală, felicitare cadou gratuită, livrare de luni până duminică, națională sau internațională. Livrarea este gratuită în peste 100 de localități din România.

Evoluție față de Black Friday din 2022

Având în vedere că Floria va avea un număr mare de produse la preț promoțional, comparativ cu anul trecut, când s-au concentrat doar pe un produs de tip serviciu, creșterea va fi semnificativă, punctează Marina.

“Clienții au devenit mai selectivi decât până acum când vine vorba de decizia de cumpărare, și mult mai cumpătați, aflați cu toții într-un context macro economic caracterizat de incertitudini. Observăm o preocupare pentru prețuri, fapt absolut normal în acest context.

Tocmai de aceea încercăm să menținem, pe cât posibil, prețurile la același nivel sau să venim cu oferte promoționale. Totodată, pentru a păstra prețurile mici, am creat o nouă linie de produse, de aceeași calitate, cu un sistem diferit de livrare: buchete de flori livrate în cutie prin curieri externi. Am încercat astfel să acoperim cât mai mult din plajele de preț și să venim cu o oferta complexă, astfel încât clienții noștri să nu fie nevoiți să renunțe la a face un gest frumos”, încheie Marina Popescu.

