Cargus estimează o creștere cu 40% a volumelor livrate, față de o perioadă obișnuită

Black Friday este un eveniment important pentru întreaga industrie de e-Commerce și consumatori, reprezentând începutul vârfului de sezon pentru jucătorii din curierat. Anul acesta, mai multe magazine online și-au prelungit perioada de reduceri, ceea ce va conduce și la o creștere a volumului de livrări pe tot parcursul lunii noiembrie.

Astfel, estimările Cargus arată o creștere numărului de expedieri cu 40% față de o perioadă obișnuită și cu 10% față de ediția de anul trecut. Cea mai mare pondere a livrărilor din această perioadă o reprezintă segmentul de e-Commerce local, însă compania așteaptă creșteri importante și în ceea ce privește livrările cross-border, inbound și outbound.



Pregătirile pentru vârful de sezon au început încă de acum câteva luni. Mare parte din investiții au acoperit zona logistică și operațională. Cargus a suplimentat cu peste 500 de persoane numărul curierilor și al sortatorilor, cu 40 numărul camioanelor și a asigurat achiziționarea de echipamente logistice pentru personalul din depozite, care vor asigura un flux continuu de sortare și o performanță operațională crescută. De asemenea, compania de curierat a renovat și relocat în spații mai extinse șase dintre depozitele logistice, pentru a face față fluxului crescut de livrări din acest vârf de sezon.



“Black Friday este un eveniment special, de bucurie, pentru clienți și consumatori, iar estimările arată că vom avea o perioadă intensă, cu volume însemnate și peste performanțele din 2022, pe tot parcursul lunii noiembrie. De asemenea, Black Friday reprezintă doar începutul sezonului de vârf în curierat, care se va încheia în apropierea sărbătorilor și care va influența pozitiv și rezultatele cumulate ale acestui an. Suntem pregătiți să facem față numărului mare de comenzi și să oferim cumpărătorilor o experiență foarte bună de livrare, atât prin curierii noștri, cât și prin rețeaua de magazine partenere și lockere Cargus SHIP & GO.”, precizează Oana Mandicescu, Chief Sales Officer Cargus.



Compania de curierat estimează că articolele de îmbrăcăminte și încălțăminte, produsele cosmetice și cele pentru casă, electronicele și electrocasnicele se vor regăsi în topul preferințelor cumpărătorilor de Black Friday. Creșteri semnificative se vor vedea și în câteva categorii specifice și prezente în fiecare an de Black Friday, precum jucării și accesorii auto/anvelope.



Pentru a eficientiza și extinde opțiunile de livrare, Cargus va folosi intens și infrastructura de livrare din punctele SHIP & GO, precum și rețeaua de lockere Cargus, care, împreună, numără aproximativ 3.000 de locații în toată țara. Totodată, Cargus a ajustat și programul depozitelor pentru a face față volumului mai mare de comenzi.



Toate aceste investiții în rețeaua operațională vor ajuta compania să ofere comercianților și consumatorilor o experiență de livrare foarte bună și vor susține creșterea volumelor din această perioadă de vârf (noiembrie-decembrie).

