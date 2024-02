Gigantul Amazon mai face un pas în zona produselor second-hand, listând pe platforma sa articole vestimentare de lux second-hand.

Noile produse pot fi găsite în secțiunea Luxury Stores pe Amazon și sunt listate în urma unui parteneriat realizat împreuna cu platforma Hardly Ever Worn It, specializată în revânzarea de articole vestimentare de lux, conform Ecommercenews.eu.

Clienții pot cumpăra aceste produse de pe platformele Amazon disponibile în Regatul Unit Al Marii Britanii, Spania, Germania și Italia. Ei au acces la încălțăminte, îmbrăcăminte, bijuterii sau ceasuri.

Cererea consumatorilor pentru articole second-hand în Marea Britanie şi întreaga Europă a dat naştere unor afaceri de un miliard de lire sterline (1,3 miliarde de dolari) pentru grupul american Amazon, a declarat anul trecut directorul diviziei britanice John Boumphrey, într-un interviu acordat Reuters.



Mulţi retaileri şi producători se aşteaptă ca această tendinţă să continue, în contexul în care cumpărătorii, afectaţi de creşterea preţurilor şi costurilor cu împrumuturile, încearcă să facă economii şi să facă achiziţii mai sustenabile.



John Boumphrey, director de ţară la Amazon, le-a spus jurnaliştilor că numai în Marea Britanie gigantul american a vândut în 2022 peste patru milioane de articole second-hand la un preţ redus. În primele nouă luni din 2023, vânzările Amazon de produse second-hand în Marea Britanie au crescut cu peste 15% comparativ cu perioada similară a anului trecut, a adăugat Boumphrey.

Sursa foto: mtkang / Shutterstock.com

