Bunurile și serviciile digitale ar putea începe să fie supuse taxelor vamale. Mai simplu spus, dacă vei vrea să te uiți la un film pe Netflix sau HBO în afara UE, ai putea fi obligat în curând să achiți o taxă.

La ora actuală, bunurile și serviciile digitale nu sunt vămuite, ca urmare a unui moratoriu al Organizației Mondiale a Comerțului datând încă din 1998. Acordul riscă însă să nu mai fie reînnoit anul acesta, scrie Bloomberg.

Moratoriul expiră în martie, iar la următoarea reuniune a WTO, cel puțin trei mari economii emergente au anunțat că se vor opune prelungirii sale. Or e nevoie de un singur veto pentru ca acordul să pice. Motivul pentru care economiile emergente i se opun ține de dominația marilor companii de tehnologie americane, ca Amazon sau Netflix, care au profitat de absența taxelor vamale.

India, Indonezia și Africa de Sud susțin taxele vamele pe produsele digitale

În clipa de față, Statele Unite, Marea Britanie, Irlanda, Germania, India și China sunt cei mai mari exportatori de servicii digitale. Dar India e regăsește și pe lista țărilor care cer tarifarea acestora, alături de Indonezia și Africa de Sud. Nu e clar cum se vor aplica astfel de taxe vamale – de pildă, se va taxa per megabyte sau per bun digital (melodie, film etc.)? Nici sumele încasate nu vor fi enorme – un studiu al OCDE preconiza că o astfel de taxare va crește veniturile statelor care o aplică cu doar 0,1%.

Marile companii americane cer administrație Biden să se implice mai mult în prelungirea moratoriului, însă este posibil ca acesta să nu mai fie reînnoit la reuniunea WTO din aprilie. Ce va însemna acest lucru pentru consumatori? Că am putea plăti o taxă pentru bunurile și serviciile digitale de import – de pildă, dacă suntem în vacanță în afara Uniunii Europene și ne uităm la un film pe Netflix, ascultăm o melodie pe Spotify sau descărcăm un joc pe Steam folosind abonamentul făcut în România.

Mecanismul de taxare e însă neclar, ca și distincția între bunuri și servicii digitale – de pildă, un film de pe Netflix e clar un bun, dar platforma Netflix este un serviciu: ce se va taxa? De asemenea, în interiorul UE nu există taxe vamale, deci un astfel de tarif nu se va aplica intern.

”Ar rupe în două Internetul”

John Denton, secretarul general al Camerei Internaționale de Comerț, avertiza încă din 2019 că o astfel de decizie ”ar putea rupe în două Internetul”. Cele mai afectate state, afirma el, vor fi tot economiile emergente - asta dacă vor reuși să aplice astfel de taxe, deoarece atunci când te uiți la un film pe o platformă de streaming, de pildă, pachetele de date pot veni și din 9 state diferite. În plus, marile economii au în general acorduri bilaterale prin care au eliminat astfel de taxe.

Și Fondul Monetar Internațional militează pentru menținerea moratoriului, deși recunoaște pierderile generate de e-commerce la nivelul economiilor emergente. FMI susține însă că acestea ar profita mai mult din creșterea nivelului TVA pe bunuri și servicii digitale, care ar fi și mult mai ușor de aplicat

Sursa foto: Unsplash

