Anul acesta, eMAG va avea 2 milioane de produse la promotie de Black Friday 2017, in crestere de la 1,1 milioane de produse anul trecut, reducerile totale negociate ridicandu-se la 40 de milioane de euro, in crestere de la 35 mil. euro in 2016. Procentual, reducerile vor fi mari la fashion , produse pentru casa si gradina si jucarii . Valoric, cele mai mari reduceri vor fi la electrocasnice mari, televizoare, telefoane si laptop-uri. La masini, eMAG va avea un produs si cu reducere de 50.000 de euro, spune Iulian Stanciu, CEO si actionar al companiei.

Anul trecut eMAG a vandut 1,1 milioane de produse, de la 120.000 in 2012. Compania a vandut in valoare de 301 milioane de lei, in crestere puternica de la 202 milioane de lei in 2015. Si anul acesta ne asteptam la o crestere semnificativa.

Compania se asteapta sa vanda anul acesta 3,4 produse/client, de la 3,14/client in 2016 si 2,45 in 2015. Reducerea medie a tuturor produselor va fi de 34%.

“Reducerile pe care le pregatim tot anul, negocierile cu furnizorii, duc catre preturi foarte bune. Mediul online este unul foarte transparent, clientii pot urmari reducerile si evolutia preturilor tot timpul anului. Oamenii nu mai sunt pacaliti de slogan, ca acum zeci de ani”, puncteaza Iulian Stanciu.

Compania a negociat timp de 10 luni, punand deoparte produse sau bani special alocati pentru produsele de Black Friday. “Deja ei stiu ca in Romania Black Friday este un eveniment important – reducerile majore vor veni de la branduri precum Samsung, Asus, Huawei, Apple, Sony, Nike, Coty, Lego, si nu numai”.

Black Friday 2017: Cum este privita de romani “sarbatoarea reducerilor”?

79% dintre romani stiu despre Black Friday, in crestere puternica de la 27% in 2012, conform unui studiu comandat de eMag si realizat de Millward Brown.

44% dintre romani au declarat ca vor sa cumpere ceva de Black Friday, in crestere de la 16% in 2012.

Esantionul este de 2.000 de respondenti, cu varste cuprinse intre 18 si 65 de ani, rural si urban.

Ce contine oferta eMAG de Black Friday

50.000 de televizoare cu reduceri de pana la 50%;

60.000 de smartphone-uri – de la telefoane din zona de jos, pana la cele mai scumpe;

25.000 de laptop-uri – exista o baza importanta de clienti care schimba laptop-ul si exista si cerere noua din piata;

20.000 de frigidere – volumul lor, logistic, este foarte mare. Intr-un TIR incap 100 de frigidere, deci echivalentul a 200 de TIR-uri;

150.000 de electrocasnice mici – cea mai mare crestere din punct de vedere al interesului clientilor, conform unui studiu comandat de eMag;

200.000 de produse fashion – special pentru eMag, categoria cea mai dinamica, cu cea mai mare crestere. Pariez ca in 5 ani, va fi categoria numarul 1 in eCommerce, ca valoare;

150.000 de parfumuri si cosmetice;

150.000 de jocuri si jucarii;

25.000 de anvelope;

150.000 de produse pentru casa si gradina, crestere peste 100% de la an la an.

Ce isi doreste eMAG de Black Friday 2017?

1,3 milioane de produse vandute, vanzari de 350 de milioane de lei, livrarea produselor pana pe 29 noiembrie (67% din comenzi livrate in 5 zile).

“Circa 100.000 de comenzi le vom da inca din prima zi. Iar in primul weekend, toate companiile vor lucra la foc continuu”.

PRODUSE SPECIALE Black Friday 2017 la eMAG.ro

eMag va aduce aur de 22 Karate (moneda) si lingo-uri de aur, de 24 Karate.

Totodata, eMag continua prin a aduce autoturisme – de la 7.000 de euro la 180.000 de euro.

Compania va introduce si motociclete si alte vehicule din aceasta zona.

eMAG aduce ceasuri si bijuterii de lux – Teilor, Cellini si Galt.

Compania a introdus si un parteneriat cu Digi Mobil, comercializand abonamente cu voce, date, SMS nelimitat cu 50% reducere cu primul an. Oferta este limitata la 3.000 de abonamente.

Compania vinde bilete de avion, prin vouchere de 100 euro la pret de 50 de euro, prin TAROM.

eMag va vinde de Black Friday si bilete la evenimente – Electric Castle, Formula 1, concerte, dar si pachete turistice – sejururi in Delta Dunarii, sejururi de vara, dar si la Disneyland.

Totodata, eMAG introduce abonamente medicale la Regina Maria si la Just Smile (cabinet stomatologic).

Compania va vinde de Black Friday 2017 si antichitati.

Totodata, compania va vinde…BANI – fidelitatea este recompensata si primesti inapoi pana la 10% sub forma de puncte pentru toate cumparaturile pe care le faci. In plus, primesti un bonus de 500 de lei la prima cumparatura pe care o faci, de minim 1.000 de lei.

Cand vor fi livrate produsele de Black Friday, de la eMag?

Compania a investit aditional 2,5 milioane de euro in servere, servicii de hosting si cloud, pentru a face fata traficului si cererii mari de Black Friday. Totodata, a consolidat livrarea prin curieri – FAN Courier va duce circa 50% din totalul livrarilor. Toti curierii au facut investitii foarte mari – echipamente, benzi de sortare, camioane si in tehnologie. “Serviciul de livrare s-a imbunatati. Incercam sa evoluam pe ceea ce avem, pe infrastructura actuala”. Pana pe data de 29 noiembrie, toate produsele vor fi livrate, spune Iulian Stanciu, CEO eMAG.

Totodata, eMag va livra de Black Friday 2017 si prin cele 15 showroom-uri, dar si prin cele 600 de puncte de livrare ale Postei Romane. “Reprezinta un potential de dezvoltare pentru Posta Romana, catre servicii moderne”.

Valoarea medie a cosului de cumparaturi este din ce in ce mai mare, evolutie de 50% de la an la an. Compania a introdus o oferta de 60 de rate fara dobanta, prin toate cardurile de cumparaturi ale Raiffeisen Bank. Practic, la produse de 6.000 de lei, clientul plasteste 100 de lei, lunar.

Cu celelalte banci, eMag ofera intre 12 si 24 de rate.

30% din totalul comenzilor se realizeaza cu cardul, CEO-ul eMAG subliniind ca va fi ceva mai mare, fata de o perioada normala.

