„Luna ianuarie a început în forță, cu 35.000 de joburi nou postate pe eJobs.ro, nivel foarte apropiat de luna ianuarie a anului trecut, un an record pe piața muncii, cu 420.000 de joburi nou postate. A fost cel mai bun din ultimii 22 de ani, din punctul de vedere al oportunităților pe care le-au avut candidații. Domeniile cu cele mai multe poziții deschise la acest început de an au fost: retail, servicii, industria alimentară, turism, producție și IT / telecom”, a declarat pentru Wall -Street.ro Bogdan Badea, CEO eJobs România.

În ceea ce privește industria IT, la nivel de joburi postate de angajatori nu s-a văzut o reținere sau o precauție. Comparativ cu decembrie 2022, anul acesta, în ianuarie, numărul de joburi postate în IT este aproape dublu (3.500 față de 1.900 de anunțuri cu joburi în IT postate în decembrie anul trecut). Comparativ cu ianuarie 2022 (când au fost postate 4.200 de anunțuri) există o ușoară scădere, „dar nu dramatică”, potrivit informațiilor primite de la eJobs România.

Treaba aceasta cu valul de peste ocean probabil că o să vină și la noi. Există un decalaj până ajung la noi în țară pentru că ține de cultură, ține de organizații (...) Vorbim de Google, de Amazon și toți acești giganți care din anumite informații se pare că au avut niște motive pentru care au disponibilizat, ori ca urmare a faptului că au angajat foarte mult în perioada cât a fost pandemie, ori ca urmare a tehnologizării și automatizării unor procese. Și atunci e nevoie să aduci un echilibru între forța umană și cea automatizată. Oricare ar fi motivele astea, eu aș estima că undeva între 6 luni și 12 luni ar dura până când se ajunge și la noi. Bianca Vuță, Partener HR Design Consult

Specialistul mai spune că dacă ne raportăm la Europa, numai undeva între 25-30% din sediile acestor companii din IT au avut disponibilizări, ceea ce face să se resimtă un sfert sau maximum o treime din intensitatea valului de restructurări. Strict axat pe România, Bianca Vuță este de părere că „nu ar trebui să ne facem chiar atât de mari griji” pentru că în țara noastră nevoia de forță de muncă din IT, cât și din celelalte domenii încă este foarte pregnantă.

„Când ne uităm în piața din România, având în vedere că noi nu suntem totuși la nivelul acelor țări, dacă vorbim de SUA și referindu-ne la partea aceasta de automatizări, tehnologizări și așa mai departe, eu cred că la noi încă mai există piață, încă mai este nevoie să se dezvolte zona de IT și nu cred că ar trebui să ne facem griji chiar atât de mari. Poate că există, da, punctual, anumite companii care vor face asta, dar din ce avem noi la nivel de clienți, încă se mai solicită angajări și pe domeniul acesta (...) Nu cred că o să existe disponibilizări în masă. Deci chiar nu cred. Suntem într-o piață în care încă se se angajează. Și anul trecut a fost extrem de multă vâltoare în zona asta, adică oferta de locuri de muncă era mai mare decât cererea, decât numărul de candidați care să și aplice sau care să și acceseze posturile respective”, a declarat Bianca Vuță, specialist HR și Partener HR Design Consult la emisiunea HR Talks.

Mai sunt dispuși românii să-și schimbe jobul la fel de ușor?

Din perspectiva candidaților, începutul de an a adus un interes crescut din partea lor în a-și căuta un loc de muncă. Poziții ca șofer, inginer, asistent medical, contabil, operator call-center au fost cele mai căutate pe ejobs.ro, la fel și joburile care permit lucrul remote.

La nivelul companiilor mari, situația se prezintă ușor diferit. În general, primele două sau trei luni din an sunt rezervate evaluărilor anuale și a renegocierilor de contracte și de salarii. Bianca Vuță spune că angajații din organizațiile mari, care au procese de evaluare elaborate, sunt mai precauți în a-și schimba locul de muncă, cel puțin deocamdată, pentru că „oamenii nu caută să plece doar de dragul de a pleca”.

„De multe ori procesul acesta este legat și de creșteri salariale. Și atunci oamenii mai așteaptă puțin, pentru că am avut chiar surpriza pe anumite poziții, să nu vedem nicio mișcare în piață. Probabil că o să se întâmple (n.red schimbarea de job) prin martie - aprilie. Dacă ne uităm puțin la statisticile de anul trecut cam așa s-a întâmplat. Suntem încă într-o perioadă în care oamenii mai așteaptă puțin, se discută, se renegociază pachetele salariale și atunci sigur că în funcție de asta vor urma anumite decizii (...) Dacă lucrurile se întâmplă în mod favorabil așa cum se așteaptă și angajații, atunci probabil că va exista un pic de stabilitate. Oamenii nu caută să plece doar de dragul de a pleca”, a mai explicat Bianca Vuță în cadrul emisiunii.

Urmăriți întreaga discuție în cadrul emisiunii HR Talks, un proiect editorial realizat de wall-street.ro prin care ne dorim să venim cu o abordare cât mai practică în dezbaterea celor mai importante teme și trenduri din piața muncii, alături de manageri și specialiști din industrie.

