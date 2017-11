Insa, nu te gandi ca va curge doar lapte si miere, pentru ca este o activitate cu extrem de multe provocari. Este foarte posibil sa inlocuiesti tipetele sefului cu cele ale investitorului care doreste sa vada niste rezultate, un return, ca doar de aceea ti-a oferit o finantare.

In acelasi timp, antreprenoriatul si lansarea unui business pe cont propriu iti pot oferi si o gramada de satisfactii. Iti poti dezvolta creativitatea, poti crea lucruri care au potentialul de a schimba viitorul omenirii, poti interactiona cu oameni care te pot ajuta sa ai o viziune diferita asupra lumii. Si poti face si niste bani, intre timp.

Ideea e ca nu suntem toti facuti pentru a deveni antreprenori. Iar pentru a ne obisnui cu ceea ce inseamna aceasta aventura, avem cateva sfaturi pentru voi, cei aflati la inceput de drum, sau care cochetati cu gandul de a fi propriul vostru sef. Sunt cateva lucruri, linii principale, daca vreti sa le spunem asa, pe care ar fi bine sa le intelegeti inainte de a fi antreprenori.

Sa nu iti lipseasca pasiunea

Recent, un tanar antreprenor de la noi, ne spunea ca pasiunea este un lucru esential in antreprenoriat. El insusi s-a implicat in afaceri inca de cand avea 16 ani, fiind atras de businessul pe care il dezvolta si inspirat de spiritul antreprenorial pe care l-a vazut la tatal lui. “Atunci cand faci cu placere un business, te implicit mai mult, iar cu timpul vin si satisfactiile”, spunea el. De asemenea, din punctul lui de vedere, te-ar putea ajuta sa fii un antreprenor mai bun si cele cateva abilitati de leadership pe care ar fi bine sa le ai. Asa iti vei putea inspira echipa, chiar si in momentele in care lucrurile nu merg prea bine, si vei putea strange in jurul tau oameni competenti care te pot ajuta sa dezvolti business-ul.

Esecul e cam singurul lucru de care poti fi sigur. Depinde cum il abordezi

Vorbeam mai sus despre acele momente mai putin placute din viata unui startup. Iar esecul este unul dintre ele. Nu doar ca ar fi cazul sa te iei in considerare faptul ca ai putea da gres, ci sa te pregasesti pentru acel moment si sa ai deja niste pasi pregatiti pentru cee ace va urma. Un plan B, daca vreti sa-i spunem asa.

Iar daca ajungi in momentul in care vei da gres, “fail fast” asa cum spun americanii, regrupeaza-te si ia-o de la capat. Sa crezi ca poti schimba ceva si sa prelungesti inutil un proiect doar pentru ca speri ca lucrurile vor sta altfel este o mare greseala. Ai nevoie sa inveti rapid care sunt lucrurile care functioneaza, sa le pastrezi si sa le aplici in continuare, dar si sa scapi imediat de procesele care nu sunt potrivite.

Esecul nu mai este privit ca un lucru rau de catre antreprenori, fie ei si romani. Este un semn ca sunt dispusi sa riste pentru produsele sau serviciile lor. Si ca pot invata chiar si din greselile pe care le fac pentru a ajunge, totusi, la un business de succes.

Nu crea produsul pe care-l vrei tu, rezolva o problema

Aduc, din nou, vorba despre esec. Si asta pentru ca, potrivit unor studii recente, peste 40% din noile produse lansate pe piata dau gres pentru ca, de fapt, nu acopera o nevoie existenta pe piata. In esenta, nimeni nu vrea ceea ce faci tu (in afara de tine, cel mai probabil).

Asa ca, nu crea produse la care visezi, produse care se adapteaza nevoilor pe care crezi ca le ai tu. In schimb, creeaza produse si solutii care sunt dorite de marea masa a consumatorilor, care pot fi scalabile.

Orienteaza-te spre zone in care exista o problema, o nevoie care are nevoie sa fie solutionata. Si fii mereu gata sa-ti adaptezi produsele la cerintele pietei, fara a tine cu dintii de ideea cu care ai plecat la drum.

De aceea este indicat sa cauti, constant, feedback, sa intrebi in piata ce isi doresc potentialii tai clienti, cum ii poti ajuta, sa incerci sa afli ce ii lipseste produsului tau. Nu te incanta in momentul in care primesti doar feedback pozitiv: desi nu o fac din rautate si chiar sunt convinsi ca te ajuta, oamenii pot evita sa iti spuna adevarul despre ceea ce faci.

Invata sa te motivezi singur

Businessul este imaginea ta, iar daca nu vei reusi sa treci peste zilele in care nimic nu pare sa functioneze, nu vei reusi sa mergi mai departe.

Cauta inspiratie oriunde doresti, in cartile scrise de antreprenori cu experienta, care au trecut, probabil, prin aceleasi dileme ca si tine, in video-uri sau podcasturi motivationale. Participa la evenimente de networking, organizate aproape zilnic in toate spatiile de coworking de la noi, si din afara granitelor (in cazul in care vrei sa te conectezi cu oameni la care ai acces mai greu in mod normal).

In plus, prezenta la evenimente de networking te poate ajuta sa iei legatura cu viitori parteneri de afaceri sau chiar cu oameni care ar fi dispusi sa-ti ofere finantare.

Dozeaza-ti resursele financiare

Pana vei ajunge, insa, sa stai de vorba cu un investitor, si, mai ales, pana il vei convinge ca startup-ul tau merita atentia si banii sai, invata sa-ti dozezi foarte bine resursele financiare cu care pleci la drum.

Inainte de a lua decizia de a lansa un business propriu, trebuie sa te gandesti foarte bine la problema banilor. Si, mai ales, sa nu pleci la drum cu gandul ca vei primi o finantare din afara din a doua zi de existenta a afacerii tale. Pentru a face rost de banii unui investitor, va trebui sa tii un pitch in fata lui, la fel, poate, ca alti mii de startup owneri, la momentul potrivit de dezvoltare al afacerii tale (cei mai multi doresc sa vada un MVP – minimum viable product – inainte de a inainta cu discutia).

Totodata, faptul ca stii sa iti dozezi resursele financiare este un plus si dupa ce reusesti sa atragi finantare externa: vei demonstra ca stii sa folosesti cu cap fondurile pentru a-ti dezvolta afacerea, fara a arunca bani pe un birou luxos, de exemplu, sau ultimul model de Mercedes.

Viata de antreprenor nu e pentru toata lumea, asta e clar. Oricat ne-am dori sau am crede ca un antreprenor isi petrece majoritatea timpului in vacante exotice, lucrurile nu stau chiar asa. O mare parte dintre ei petrec chiar mult mai multe ore la birou (trebuie, totusi si invatati sa si delegati). Depinde foarte mult de mindsetul cu care pornesti la drum. Dar odata ce reusesti sa navighezi prin toate provocarile pe care ti le pune in cale si vei gasi un echilibru, nu te vei mai putea inchipui facand altceva.

Sursa foto: ImageFlow / Shutterstock