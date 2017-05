Razvan Tiganas a lucrat pana in 2014 in comert si vanzari, moment in care s-a decis sa devina antreprenor. A ales sa cultive ciuperci in judetul Cluj si in mai putin de trei ani a ajuns sa livreze marfa catre magazinele celui mai mare jucator din comertul alimentar din Romania.

Razvan Tiganas, 48 de ani, a absolvit Facultatea de Drept si a lucrat pana in 2014 in comert si vanzari. A inceput sa cultive ciuperci la mijlocul anului 2014, initial doar soiul champignon, iar din octombrie 2016 a demarat si productia de pleurotus.

Terenul, cu o suprafata de 7.000 mp, si ciupercaria sunt situate in judetul Cluj. Pe acest teren sunt construite sase sere de productie pentru ciuperci champignon, iar suprafata de cultura este de peste 1.500 mp.

Investitia initiala, care depaseste jumatate de milion de euro, este in curs de amortizare.

„La inceput ne-am confruntat cu lipsa de personal, de fapt este o problema cu care ne confruntam si in ziua de azi: lipsa fortei de munca si neseriozitatea oamenilor”, spune Razvan Tiganas.

Anul trecut a recoltat in jur de 300.000 kg de ciuperci, champignon si pleurotus. Pentru anul 2017, planul este ca aceasta cantitate sa creasca cu circa 40%, reprezentand peste 420.000 kg de ciuperci vandute.

Colaborarea cu retailerul Kaufland, cel mai mare jucator din industria locala de profil, a debutat inca din 2014, ciupercile fiind comercializate in paralel in principalele hipermarketuri din Cluj-Napoca. Anul trecut, antreprenorul a livrat catre magazinele Kaufland o cantitate de ciuperci champignon si pleutorus de peste 160.000 kg.

In 2016 afacerea cu ciuperci a antreprenorului roman a incheiat cu venituri de 2 milioane de lei, iar pentru 2017 este estimat sa fie depasit pragul de trei milioane de lei.

„Pentru acest an dorim sa ne extindem capacitatea de productie si sa ne diversificam produsele. Dorim sa venim in intampinarea clientilor cu alte soiuri de ciuperci: champignon brune si shiitake. Dorim sa mecanizam o parte din activitatiile specifice fazelor tehnologice. In acest sens vom investi peste 200.000 de euro in utilaje si instalatii, linii de procesare si ambalare, mijloace de transport cu temperatura controlata, extindere si modernizare”, adauga Razvan Tiganas.

In acest an, afacerea sa a fost una dintre cele selectate si sprijinite de catre Kaufland in obtinerea certificarii GLOBALG.A.P., cel mai raspandit standard din lume privind bunele practici in agricultura care se acorda unui produs, atestand ca acesta respecta cele mai inalte standarde internationale de calitate si siguranta alimentara.

Printre avantajele certificarii pentru producatori se numara: un venit mai stabil pentru producator, garantarea preluarii de catre retaileri a intregii cantitati de produse certificate, acces la piete de desfacere locale si globale noi.

Prin acest program Kaufland isi propune sa obtina in acest an certificarea internationala pentru calitate pentru 62 de culturi romanesti de legume si fructe. Culturile apartin celor 18 fermieri romani care au absolvit programul derulat de Kaufland Romania in parteneriat cu consultanti specializati, in perioada ianuarie – martie 2017. Toti cei 18 producatori primesc sprijinul financiar din partea Kaufland Romania pentru obtinerea certificarii.

La momentul actual, in Romania exista numai 80 de producatori ce detin certificari individuale GLOBALG.A.P de recunoastere internationala a calitatii, iar in urma programului, numarul acesta va creste cu peste 20%. La nivel mondial, peste 160.000 de ferme din 124 de tari detin certificare, iar 60% din totalul acestora provin din Europa.