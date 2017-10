In urma noului plan investitional al SIFI TM Agro, care insumeaza un milion de euro in 2017, Siloz Carani va detine unul dintre cele mai mari uscatoare de cereale din Romania si va creste semnificativ capacitatea de incarcare.

Noul program de investitii al SIFI TM Agro, aflat in curs de implementare va permite uscarea a minim 2.000 tone de cereale pe zi. Extinderea instalatiei existente are ca obiectiv dezvoltarea semnificativa a capacitatii de preluare si dublarea capacitatii de livrare de cereale. Astfel, peste 5.000 tone vor putea fi receptionate zilnic, iar capacitatea de incarcare in vagoane creste pana la 2.000 tone de cereale pe zi.

“Cu peste 200.000 de tone de cereale procesate in campania agricola 2016/2017, Siloz Carani a devenit cel mai mare depozitar independent de produse agricole din Romania. Pentru anul agricol 2017/2018, administratorii Siloz Carani urmaresc consolidarea business-ului. Strategia de dezvoltare avuta in vedere impreuna cu planul operational urmaresc sa asigure fidelizarea clientilor din campania anterioara si abordarea unui noi segment, cel al fermierilor agricoli. De asemenea, compania urmareste sa introduca noi servicii in portofoliul sau pentru a-si consolida pozitia de leader ca hub agribusiness. Alaturi de capacitatea hub-ului nostru logistic, procesul de urmarire a calitatii produselor depozitate reprezinta o axa prioritara pentru noi. Avem un laborator nou de analiza a produselor si am dezvoltat primul software dedicat gestionarii depozitelor de cereale”, declara Dan Dolghin, Director General SIFI TM Agro.

Siloz Carani, situat strategic in una dintre cele mai importante zone agricole din tara, foarte aproape de Timisoara, dar si de Autostrada A1 are o capacitate de receptie/livrare de 5.000 tone zilnic si cu o capacitate totala de depozitare de peste 170.000 de tone. Investitia realizata de SIFI TM Agro beneficiaza, de asemenea, de o infrastructura feroviara, dispusa la linia electrificata, ceea ce permite accesul la cel mai bun tarif de transport feroviar din zona de Vest. Intr-un an de zile de la relansare, hub-ul logistic a devenit cel mai mare depozitar independent de cereale din Romania, cu un rulaj realizat de peste 200.000 de tone.

Obiectivul investitorilor de la SIFI TM Agro este de a transforma silozul din Carani intr-un hub agribusiness prin reunirea, in acelasi spatiu, a tuturor functiilor implicate in domeniul tradingului de cereale: producatori, distribuitori, furnizori de materiale si servicii logistice si cumparatori de produse agricole.

Anul trecut, judetul Timis, in care se afla Siloz Carani, s-a clasat pe primul loc, in Romania, la capitolul productie de cereale pentru boabe, cu un total de aproape 1,9 milioane de tone, potrivit datelor de la Institutul National de Statistica, ceea ce reprezinta 8,7% din totalul la nivel national, care s-a ridicat la 21,7 milioane de tone.