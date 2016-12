Peste 140 de permise auto au fost retinute pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice si 167 pentru conducere cu viteza excesiva, restul fiind pentru alte abateri.

Anul acesta, in perioada Craciunului, numarul de accidente rutiere grave a scazut cu 14%.

Pentru neregulile constatate in trafic politistii au aplicat 5.622 de sanctiuni contraventionale, 1.454 fiind pentru depasirea limitelor legale de viteza, 106 pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice, cu o imbibatie mai mica decat cea de la care fapta este considerata infractiune.

Totodata, in perioada 30 noiembrie – 26 decembrie a.c., in urma activitatilor desfasurate in teren, politistii au constat 21.412 infractiuni, au aplicat 1.323.383 de sanctiuni contraventionale si au confiscat bunuri in valoare de 1.760.937 de lei. Numarul infractiunilor savarsite cu violenta si cele de natura judiciara au scazut cu 24% fata de anul trecut.

In urma actiunilor desfasurate de Politia Romana, au fost constatate 1.736 de infractiuni, de comiterea carora sunt banuite 983 de persoane, fata de 55 dintre acestea fiind luate masuri preventive.

Pentru abaterile de la normele contraventionale, politistii au aplicat aproximativ 8.267 de sanctiuni, in valoare de 2.277.200 de lei si au confiscat bunuri in valoare de 43.000 de lei.